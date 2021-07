BALIK lagi nih di Podcast Kata Dochi dalam segmen Meet the Expert! Obrolan seru, menarik, dan informatif dengan para ahli di bidangnya masing-masing. Di episode kali ini, Dochi akan ngobrol-ngobrol bersama pemilik salah satu clothing brand asal Yogyakarta, yaitu Weimpy Adhari atau yang akrab disapa Tebong! Penasaran akan seperti apa keseruan obrolan mereka? Langsung dengerin di RCTI+ yuk!

Buat yang sering berkunjung ke berbagai distro, pasti udah nggak asing dong sama brand Starcross. Clothing brand asal Yogyakarta yang sudah ada sejak 2004 ini bahkan sampai sekarang masih kuat bertahan dan bersaing dengan berbagai brand baru loh. Bahkan, mereka pun masih menunjukkan kekuatan eksistensinya dengan berkolaborasi dengan brand-brand besar di Indonesia.

Tebong sang pendiri Starcross membeberkan bahwa sebenarnya kolaborasi pertama mereka adalah dengan sebuah band. Dan sesungguhnya mereka banyak melakukan kolaborasi dengan banyak band lokal , seperti Sheila On 7, Serigala Malam, Frau, Shaggydog, dan Stars and Rabbit. “Karena informasi dulu-dulu itu belum sehebat sekarang, ataupun kita mengolah campaign kita nggak sehebat sekarang, jadi (kolaborasinya) nggak terdengar,” ucap Tebong.

Sementara untuk brand, Starcross bahkan sudah pernah berhasil berkolaborasi dengan Indomie pada tahun 2019. Tebong bahkan tidak menyangka ketika diajak kolaborasi dengan brand sebesar Indomie. Selain itu, mereka juga pernah berkolaborasi dengan brand anggur Orang Tua, hingga yang terbaru berkolaborasi dengan merk Top 1.

Penasaran bagaimana kelanjutan obrolan Dochi dengan Tebong? Yuk dengarkan selengkapnya di Podcast Kata Dochi hanya di RCTI+.

