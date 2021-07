RUPANYA Kelaparan dan kurang gizi yang dialami oleh masyarakat dunia. Ini tak luput sebagai efek domino dari situasi pandemi Covid-19 saat ini.

Bahkan gara-gara pandemi virus corona, faktanya kelaparan dan malnutrisi di dunia semakin parah. Mengutip Reuters, Selasa (13/7/2021) menurut laporan PBB yang dipublikasikan Senin 12 Juli kemarin, tingkat kelaparan dan kekurangan gizi dunia memburuk secara dramatis pada tahun lalu dengan catatan angka orang-orang yang mengalami malnutrisi melonjak hingga 768 juta orang atau setara dengan 10 persen populasi dunia.

Laporan di atas merupakan penilaian komprehensif pertama dari kerawanan pangan dan gizi sejak pandemi muncul. Report yang ditulis oleh badan-badan PBB termasuk Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), Program Pangan Dunia (WFP) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) itu menyebutkan, jumlah orang di dunia yang mengalami kurang gizi sebanyak 768 juta ini adalah hasil terjadinya peningkatan sekitar 118 juta orang dibandingkan pada 2019.

“Sayangnya, pandemi terus mengekspos kelemahan dalam sistem pangan kita, yang mengancam kehidupan dan mata pencaharian. Tidak ada wilayah di dunia ini yang selamat,” bunyi pernyataan bersama badan-badan PBB tersebut.

Dalam The State of Food Security and Nutrition in the World edisi tahun ini, diprediksikan bahwa pada tren saat ini, tujuan pembangunan berkelanjutan PBB yakni nol alias tidak adanya kelaparan pada tahun 2030 akan meleset dengan selisih hampir 660 juta orang.

(DRM)