Selama PPKM kita jadi tidak bisa bersantap di restoran seperti dulu. Meski masih ada restoran yang buka untuk take away, tapi ada beberapa jenis makanan yang hanya bisa atau lebih nikmat jika disantap di tempat / dine in.

Untuk mengatasi rasa kangen dan keinginan makan enak seperti itu selama PPKM, ada solusi mudah. Kita tetap bisa membuat berbagai makanan ala restoran di rumah dengan bantuan peralatan dapur yang tepat. Berikut ini beberapa rekomendasi produknya:

1. Wajan Pemanggang

Ingin menikmati daging panggang seperti di restoran? Sangat mungkin. Racik sendiri bumbu celup daging yang Anda suka. Resepnya bisa dicari di internet. Untuk dagingnya, tentu Anda bisa lebih leluasa lagi memilih potongan yang diinginkan.

Harga daging yang Anda beli sendiri di meat shop atau supermarket juga tentunya lebih murah. Jadi Anda bisa mendapatkan porsi lebih banyak. Untuk eksekusi pemanggangannya juga tidak perlu pusing.

Krischef Wajan Panggang (Foto. ACE Indonesia)

Hanya bermodal kompor dan wajan pemanggang seperti ini saja juga bisa. Cukup letakkan di atas kompor gas biasa atau kompor gas portabel, tunggu hingga permukaannya panas lalu panggang potongan daging favorit Anda.

Anda dapat menggunakan Wajan Panggang Joy Square dari Krischef. Dilengkapi lapisan antilengket, memanggang jadi mudah karena daging atau sayuran tidak akan menempel pada permukaan wajan berdiameter 37 cm ini.

Selain tipe persegi seperti ini, ada juga tipe wajan pemanggang lainnya yang berbentuk bulat dengan diameter 35 cm.

2. Pengukus Serbaguna

Bear Pengukus Makanan Serbaguna 4 Ltr (Foto. ACE Indonesia)

Kangen makan dimsum atau rebusan ala restoran shabu-shabu? Tenang, Anda bisa menikmati itu semua di rumah menggunakan Pengukus Serbaguna Bear. Alat pengukus listrik ini memiliki tiga tingkat panci.

Ketika difungsikan sebagai pengukus, panci bagian paling bawah yang berkapasitas 1,2 liter diisi dengan air. Sementara Anda dapat menggunakan panci tingkat kedua dan ketiga untuk mengukus dimsum secara bersamaan.

Ingin makan shabu-shabu? Gunakan panci bagian paling bawah saja untuk merebus aneka bahan shabu-shabu seperti daging, sayuran dan mie. Untuk mengatur fungsi kukus atau shabu-shabu, semuanya bisa dilakukan di panel kontrol digital yang ada di bagian depan panci.

Alat ini memiliki total 8 program masak. Selain fungsi kukus dan shabu-shabu, ada juga fungsi membuat bubur, mensterilkan botol bayi, menghangatkan dan sebagainya. Bagian dalam panci terbuat dari stainless steel yang aman dan mampu menyebarkan panas secara merata.

3. Slow Juicer

Hurom Slow Juicer S11-Sie01 - Ungu Wine (Foto. ACE Indonesia)

Ingin minum jus enak seperti cold press juice yang ada di mal atau hotel-hotel? Tidak perlu jauh-jauh, sekarang Anda bisa membuatnya sendiri di rumah. Dengan Hurom Slow Juicer S-11, Anda bisa membuat cold press juice nikmat kapan pun yang diinginkan.

Brand dari Korea ini menggunakan teknologi Slow Squeeze, yaitu teknologi meremas lembut buah atau sayuran untuk mempertahankan rasa alami dan nutrisinya. Hasilnya, jus buah dan sayur dengan 100% vitamin dan rasa yang nikmat.

Buah yang ingin dijus tidak perlu dikupas dulu atau dibuang bijinya. Jadi Anda bisa mendapatkan seluruh nutrisi yang terkandung di kulit dan biji serta daging buah.

Jus hasil olahan Hurom tidak mudah teroksidasi, berubah rasa dan berubah warna karena diperas perlahan. Tidak seperti jus biasa yang diolah menggunakan blender. Gesekan mata pisau ini yang menimbulkan panas dan membuat jus buah atau sayur mudah teroksidasi.

Pada Hurom Slow Juicer S-11 ini terdapat juice cap (penutup outlet jus) yang mempermudah ketika kita harus menuang jus, sesuai kapasitas yang dibutuhkan tanpa khawatir akan tumpah. Dilengkapi saringan halus dan kapasitas wadah 500 ml, Hurom Slow Juicer ini hemat listrik. Daya konsumsi listriknya hanya 150 watt.

Itulah beberapa peralatan untuk membuat masakan ala restoran di rumah. Untuk mendapatkan perlengkapan dapur atau kebutuhan rumah lainnya, silakan langsung hubungi store ACE terdekat melalui WhatsApp (Shop by WA). Anda juga bisa belanja lewat ACE Online atau aplikasi MISS ACE. (CM)

(yao)