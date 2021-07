AKTRIS Mikha Tambayong tengah diliputi kebahagiaan. Karena Mikha Tambayong baru saja menyelesaikan jenjang pendidikan S2 bidang hukum di Harvard University.

Mikha Tambayong mengunggah momen kelulusannya ke akun Instagram pribadinya. Tampak rona bahagia terpancar dari paras cantiknya.

Mengenakan blazer dan celana panjang hitam serta kemeja, Mikha mengungkapkan rasa syukurnya telah menyelesaikan pendidikan S2. Dia persembahkan prestasinya ini untuk mendiang ibunya.

"Maudy Mikha Maria Tambayong, S.H., MM, with International Graduate Program from Harvard Business School and additional short course concentrating in contract law from HarvardX. And this one’s for my Mama…we made it," tulisnya.

Sementara, tak hanya pintar, untuk urusan penampilan Mikha juga selalu terlihat tampil cantik dalam berbagai kesempatan. Seperti apa potret penampilannya?

Berikut potret cantik Mikha Tambayong sebagaimana dirangkum dari akun Instagram pribadi Mikha Tambayong, Rabu (14/7/2021):

1. Cover majalah





Jelang kelulusan, Mikha belum lama ini didapuk oleh salah satu majalah terkenal, untuk menjadi model cover untuk edisi Juli 2021. Bergaya jadi model sampul majalah, Mikha tampil girly dalam balutan long A-line dress bermotif floral sambil menjinjing handbag coklat keluaran brand mewah dunia, Tory Burch.

Baca Juga : Bangga Lulus S2 di Harvard University, Mikha Tambayong: Ini untuk Mama



2. Batik modern

Nah kalau yang ini adalah penampilan spektakuler Mikha saat acara press launch film animasi Raya belum lama ini. Mikha tampil all-out dengan mengenakan setelan Batik motif Mega Mendung warna biru turquoise lengkap dengan aksen cape yang membuat Mikha bak superhero.

3. Elegan Visual menawan Mikha saat kondangan, terlihat elegan dalam balutan dress sleeveless warna krem nude dengan cutting deep V-neck dan high slit yang seksi. 4. Berkebaya Potret super cantik dari Mikha yang anggun berbalut busana Kebaya gaun yang modern berwarna putih beraksen lace dipadukan bersama kain Batik semburat warna oranye. Rambut panjangnya ditata up-do, sementara wajah cantik Mikha dipulas makeup yang didominasi warna peach dan merah bata.