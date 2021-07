PILIHAN untuk memberikan vaksin Covid-19 pada anak-anak dengan rentang usia 6 hingga 11 tahun, masih menjadi dilema bagi sebagian orang tua.

Disampaikan oleh Dr. Andrew Pavia, Kepala Division of Pediatric Infectious Diseases di University of Utah School of Medicine, jika memang uji klinis dan regulator terkait vaksin yang sedang berlangsung menyimpulkan hasil bahwa vaksin Covid-19 aman digunakan pada anak-anak rentang usia 6 sampai 11 tahun. Pilihan orang tua untuk tidak mengimuniasi anak-anaknya, adalah keputusan yang bodoh.

“Jika vaksin terbukti aman dan efektif untuk anak usia 6 sampai 11 tahun dan anak-anak, saya pikir, bodoh rasanya kalau tidak memvaksinasi mereka (anak-anak). Kita harus menunggu sampai kita tahu bahwa vaksin itu aman dan efektif untuk kelompok usia itu,” kata Dr. Andrew, dikutip Fox News, Rabu (14/7/2021).

Dokter Andrew menambahkan, tak berbeda dengan orang dewasa, anak-anak juga layak mendapatkan perlindungan di masa pandemi ini. Salah satunya dengan pemberian vaksin Covid-19.

“Mereka layak mendapatkan perlindungan seperti halnya orang tua," lanjutnya.

Sebagai seorang dokter spesialis anak-anak dan penyakit menular, Andrew mengingatkan para orang tua untuk tak menganggap sepele dampak dari infeksi Covid-19 pada anak-anak.

“Sebagai seseorang yang merawat anak-anak yang sangat sakit, rasanya gila terus-terus mendengar sebutan kalau virus (Covid-19) ini tidak serius bagi anak-anak. Tidak seserius untuk orang dewasa terutama untuk kelompok usia yang lebih tua, tetapi tetap dampaknya lebih besar daripada dampak influenza biasa,” tambah dr. Andrew

Sejauh ini untuk di Amerika sendiri, hanya vaksin Covid-19 dari Pfizer-BioNTech yang telah diberikan izin untuk diberikan kepada anak-anak rentang usia 12 tahun ke atas. Berbeda dengan Indonesia, yang menggunakan vaksin Sinovac untuk vaksinasi kelompok usia anak-anak dari 12 hingga 17 tahun.

(DRM)