ARTIS cantik Wulan Guritno menghabiskan waktu liburan bersama keluarganya di Bali. Hal itu diketahui dari unggahan foto-foto di akun Instagram pribadinya, @wulanguritno.

Beragam aktivitas dilakukan perempuan berusia 40 tahun tersebut mengisi waktu liburan di penginapannya. Salah satu dengan melakukan meditasi di pinggir kolam renang.

"Soaking all the positivity on this beautiful sanctuary..(Menyerap semua hal positif di tempat suci yang indah ini)," tulis Wulan Guritno di caption unggahannya.

Ibu tiga orang anak tersebut tampak cantik saat melakukan meditasi. Wulan Guritno mengenakan sport bra dan bawahan warna putih.

Aura kecantikan Wulan Guritno begitu terpancar di foto ini. Paras cantik wajahnya yang tampil tanpa makeup begitu natural memesona.

Baca Juga : Dituding Pakai Botox, Wulan Guritno Akhirnya Ungkap Rahasia Awet Mudanya

Selain aura kecantikannya yang memancar, body goals Wulan Guritno juga membuat netizen terpesona. Unggahan Wulan pun dikomentari beragam netizen yang sebagian besar memuji penampilannya.

"Merem aja cantik mamahku 😘😘😘," puji @bernard***

"Menawan anggun n seksi🔥🔥❤️❤️❤️❤️," puji @gavrie***

"Gumushhhhhh💜," celetuk @effolseg.co***

"Idolaaaa😍👏," kata @setyokoa***

(hel)