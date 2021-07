PESONA Wulan Guritno tak perlu diragukan lagi, penampilannya kerap membuat mata pria terpana. Paras cantik Wulan Guritno menjadi daya pikat tersendiri bagi kaum Adam.

Terbaru, penampilan Wulan Guritno saat liburan bersama keluarganya di Bali yang membuat netizen terpesona. Hal itu diketahui dari unggahan video Wulan Guritno berdurasi 30 detik di akun Instagram pribadinya, @wulanguritno.

Selain kecantikannya, Wulan Guritno tampil dalam balutan busana yang bisa membuat mata pria tak bisa berkedip. Di awal video, perempuan berusia 40 tahun tersebut membuka pintu penginapannya dengan outfit hitam.

Baca Juga : Gaya Wulan Guritno Berbalut Crop Top Seksi, Yuni Shara: Hot Moma

Setelah itu, busana berubah dan dia berdiri berpose di depan pintu, Wulan tampak cantik dengan outfit serba putih. Busana sheer blouse yang transparan membuat bra putih dan celana dalamnya tampak menerawang.

"Almost everything will work again if you unplug it, for a moment, including you..slow down and just breathe.," tulis Wulan Guritno dalam caption unggahan videonya.

Ibu tiga orang anak itu tampak berjalan perlahan menuju ke taman dengan busana transparan yang membuatnya terlihat seksi. Sesekali paras cantiknya menatap kamera tersenyum yang bikin hati meleleh.

Wulan yang tampak tersipu malu mulai berlari melihat taman kecil di sekitar kolam renang. Tampak rambut panjangnya terkibas saat berlari, tapi justru membuat Wulan Guritno yang tersenyum semakin memesona.

Baca Juga : Aura Memesona Wulan Guritno Meditasi Bikin Klepek-Klepek, Netizen: Merem Aja Cantik



Aura kecantikan Wulan Guritno begitu terpancar di video ini. Body goals Wulan Guritno yang terlihat seksi dengan busana transparan juga membuat netizen terpesona.

"Berdiri aja cantik mom ๐Ÿ˜๐Ÿ˜," puji @bernard***

"Liat pundak nya jadi pengen hormat ๐Ÿ˜," celetuk @mario_trigha***

"Kak Wulan cantik sekali," sanjung @shandiherman***

"Menolak tua ๐Ÿ˜ฌ," kata @rizkypratam***

"Emak emak artis yg awet ini aj fix," ujar @ershopcollec***

"Janda semakin di depan๐Ÿ˜๐Ÿ˜," celetuk @ekosetiabudi***

"Gw salut sama Mama ini... Awet muda... Msh seperti ABG," sanjung @ifanpamun***

(hel)