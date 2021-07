BEREDAR luas di media sosial foto obat yang diklaim bisa mengobati pasien Covid-19 bernama Kombipak Yudhacov-2. Tertulis di kemasan 'Kerjasama BIN-TNI AD-UNAIR'.

Dari kemasan yang sama, terlihat juga kombinasi obat apa yang dipakai dan berapa dosisnya. Aturan pakainya pun tertulis jelas di kemasan.

"Tiap kaplet salut Loriviad mengandung Lopinavir/Ritonavir 200/50 mg. Tiap kapsul Doxycycline mengandung Doxycycline 100 mg," tulis keterangan di kemasan.

"Aturan pakai:

Loriviad: Pagi 2 kaplet malam 2 kaplet

Doxycycline: Pagi 1 kapsul malam 1 kapsul," masih dalam keterangan kemasan.

Dijelaskan juga di kemasan bahwa obat kombinasi ini tidak diperjualbelikan, namun pemakaiannya harus dengan resep dokter.

Terkait produksi obat, dari keterangan kemasan, obat bernama Kombipak Yudhacov-2 ini diproduksi atau dikemas oleh LAFI PUSKESAD Bandung-Indonesia.

Menjadi sorotan utama netizen dari kemunculan obat ini adalah penggunaan obat Lopinavir/Ritonavir yang ternyata sudah disetop oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO).

"Berasa nemuin obat sakti tapi isinya cuma ngejejelin Lopinavir/Ritonavir sama Doxycycline dan Lopinavir/Ritonavir sudah tidak direkomendasikan, lho, yo," kata si penyebar foto obat di Twitter, @medicalshe***.

Berdasar kroscek yang dilakukan MNC Portal, Lopinavir/Ritonavir memang dinyatakan sudah disetop rekomendasinya oleh WHO. Itu tertuang dalam laporan resmi organisasi tersebut yang rilis pada 4 Juli 2020 berjudul 'WHO discontinues hydroxychloroquine and lopinavir/ritonavir treatment arms for Covid-19'.

Apa isi laporan WHO tersebut?

WHO hari ini, 4 Juli 2020, menerima rekomendasi dari Solidarity Trial's International Steering Committee untuk menghentikan uji coba kelompok hidroksiklorokuin dan Lopinavir/Ritonavir. 'The Solidarity Trial's dibuat WHO untuk menemukan pengobatan Covid-19 yang efektif untuk pasien rawat inap.

Lembaga tersebut merumuskan rekomendasi berdasarkan bukti untuk hidroksiklorokuin vs pengobatan standar dan untuk Lopinavir/Ritonavir vs pengobatan standar dari hasil sementara uji coba Solidarity, dan dari tinjauan bukti semua uji coba yang disajikan di KTT WHO 1-2 Juli tentang penelitian dan inovasi Covid-19. "Hasil uji coba sementara ini menunjukkan bahwa hidroksiklorokuin dan Lopinavir/Ritonavir menghasilkan sedikit atau tidak ada pengurangan kematian pasien Covid-19 yang dirawat di rumah sakit jika dibandingkan dengan perawatan standar. Penyelidik percobaan solidaritas akan segera menghentikan persidangan," isi laporan WHO. "Untuk masing-masing obat, hasil sementara tidak memberikan bukti kuat tentang peningkatan kematian. Namun, ada beberapa sinyal keamanan terkait dalam temuan laboratorium klinis dari uji coba Discovery tambahan, peserta dalam uji coba Solidaritas. Ini juga akan dilaporkan dalam publikasi peer-review," tambahnya. Ada catatan penting yang diungkapkan WHO di laporan ini. "Keputusan ini hanya berlaku untuk pelaksanaan uji coba Solidaritas pada pasien yang dirawat di rumah sakit dan tidak memengaruhi kemungkinan evaluasi dalam penelitian lain tentang hidroksiklorokuin atau Lopinavir/Ritonavir pada pasien yang tidak dirawat di rumah sakit atau sesudah pajanan Covid-19. Hasil sementara ini sedang disiapkan untuk publikasi peer-review," terang WHO.