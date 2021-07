YUKI Kato menjadi sorotan netizen setelah ia melakukan pemotretan yang menampilkan ekspresi fierce. Foto yang diunggahnya tersebut pun membuat warganet salah fokus dan menyebut bahwa Yuki mirip dengan salah satu artis drakor.

Hal ini berawal ketika Yuki Kato mengunggah beberapa foto hasil pemotretannya dengan fotografer Winston Gomez. Artis blasteran Jepang tersebut terlihat cantik dan elegan dengan setelah jas bernuansa merah.

Wajah Yuki juga dihiasi dengan makeup flawless yang dilengkapi dengan lipstik glossy bernuansa nude di bibirnya. Rambutnya yang merah juga ditata dengan model messy wave dan dibiarkan tergerai.

Baca Juga : Anya Geraldine, Valerie Thomas dan Yuki Kato Tampil Hot, Netizen: Bantu Hamba Memilih

Dari foto tersebut, ia menunjukkan tiga pose yang semuanya menggunakan ekspresi fierce. Ekspresi fierce merupakan ekspresi wajah dengan sorot mata yang tajam dan intens dalam sebuah pemotretan mode.

Hasilnya dari ketiga foto yang dibagikan, tak sedikit netizen yang salah mengira kalau Yuki Kato adalah Song Hye Kyo.

"Kak kok mirip song hye kyo 😍😍😍," tulis @nimadeyulia***.

"Setujuh.....😍," sahut @sofiera***.

"Baru mau komen gitu," sambung @bundaam***.

"Penglihatan kita samaaaa😍," tukas @nanda.yul***.

Song Hye Kyo merupakan aktris dan model asal Korea Selatan. Wanita berusia 39 tahun ini memperoleh kesuksesannya melalui serial tevelisi Autumn In My Heart, All In, Full House, That Winter, The Wind Blows, dan masih banyak lagi.

Ia juga memperoleh penghargaan sebagai Korean Power Celebrity dari majalah Forbes di posisi ke 7 pada 2017, dan posisi ke 6 pada 2018. Kesuksesan drama televisi Song secara internasional menetapkannya sebagai bintang Hallyu papan atas.

(hel)