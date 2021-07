SUDAH jadi hal lumrah jika seorang artis memiliki koleksi baju atau tas buatan rumah mode terkenal. Biasanya koleksi tersebut akan sangat mereka jaga, bukan saja karena harganya mahal tetapi juga karena memiliki nilai lebih.

Tapi, beberapa hari lalu Rachel Vennya mengunggah foto-foto dan video mengejutkan. Pasalnya deretan baju branded milik anaknya rusak dimakan rayap.

Jika dilihat dari unggahannya di Instagram, beberapa brand terlihat jelas di baju tersebut seperti Dior, Gucci, Burberry, Dolce & Gabbana, dan beberapa brand luxury lainnya. Semua habis dimakan rayap bahkan sampai ada yang tak jelas bentuknya.

Video diawali dengan Rachel memperlihatkan tumpukan baju-baju baru itu dikeluarkan dari lemari. Rayap yang menjadi pelaku utama dari perusakan pun masih ada di sana, jumlahnya banyak banget.

Di salah satu keterangan foto Rachel bilang kalau dirinya sudah pakai anti rayap untuk melindungi baju-baju mahal tersebut. Tapi, ya, mungkin obatnya tidak terlalu kuat atau memang sudah nasib saja.

Ia pun coba menenangkan diri dengan ikhlas, meski sulit untuk dilakukan. "Emang jangan berharap sama barang-barang bagus, guys. Kalau kehilangan tuh nyesek hahahahahaha," katanya.

Di unggahan lain, Buna, sapaan akrabnya, membagikan curahan hatinya yang tidak tahu lagi harus berbuat apa selain ikhlas.

"Sempat super bad mood enggak bisa senyum sama sekali, tapi yaudah aku lagi diajarin cara ikhlas, mungkin bukan rezeki aku guys. Ayo kerja lagi, kita buktikan sama rayapnya 'what doesn't kill you make you stronger! Hahaha masih menenangkan diri yang shock," ungkap Rachel.

Instastory lainnya pun masih berkutat dengan mencoba menerima semua kejadian yang tak bisa terulang lagi. "Rencana mau beli lagi baju set Dior dan D&G yang rusak kemarin, tapi emang bukan rezeki, sis. Enggak apa-apa, harta hanya titipan jadi ikhlasin aja wkwkwk," ungkapnya. Beberapa reaksi netizen yang mengetahui kabar ini pun kebanyakan tak menyangka. "Kirain rumah orang kaya selalu aman dari rayap dan semacamnya. Jadi nyesek lihatnya," tulis @dyndynaa***. "Diambil hikmahnya aja, bun, beli apa sesuai dengan kebutuhan, jangan berlebihan," komen @prstya****. "Lebih perbanyak lagi sedekahnya, kak Chel, semoga Buna sekeluarga sehat selalu," akun @hann** sekadar mengingatkan.