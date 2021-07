AKTOR, kondang Darius Sinathrya bisa dibilang merupakan sosok suami dan ayah idaman bagi banyak perempuan. Bukan hanya dikenal sebagai family man, tapi Darius juga sangat romantis terhadap sang istri, Donna Agnesia.

Lewat akun sosial media miliknya, Darius Sinathrya sering mengungkapkan ekspresi rasa cintanya pada Donna. Bucin kepada istrinya tercinta, pria tampan berdarah keturunan Jerman ini tak sungkan-sungkan memamerkan kemesraannya dengan Donna.

Tak perlu berlama-lama, merangkum akun Instagram Darius, Jumat (16/7/2021) berikut lima potret kemesraan Darius dan Donna yang bikin meleleh di tempat.

1. Memandangi Donna saat tidur

Curi-curi pandang saat Donna sudah tertidur lelap, lewat keterangan foto yang ia tulis, Darius mengaku bisa memandangi Donna saat sudah tertidur adalah waktu berharga bagi dirinya sebagai suami. Sebab, ia bisa melihat jelas wajah perempuan yang begitu menyanyangi dirinya.

“Posisi tidur Donna lagi seperti ini, jadi kesempatan berharga buat memperhatikan setiap detail wajah anggun wanita yang begitu sayang sama gw. Momen di mana gw merasa begitu beruntung bisa ketemu dan akhirnya hidup bersama Donna. Momen untuk instropeksi diri, supaya gw bisa jadi pendamping yang lebih baik lagi,” tulis Darius. Bikin meleleh bukan?

Baca Juga : Bra Wulan Guritno Menerawang dari Balik Busana Transparan, Gayanya Makin Hot!

2. Pamitan mesra

Momen sederhana, sesimpel ketika Donna mencium pipinya saat Darius berpamitan untuk touring motor yang menjadi hobinya saja sudah mampu membuat Darius kegirangan loh! “Asik-asik, dipamitin malah dapat cium guys,” seru Darius.

3. Peluk romantis

Mengunggah foto dirinya tengah berpelukan dan saling tatap mesra dengan Donna, Darius mengaku bahwa memutuskan Donna untuk menjadi istrinya adalah pilihan terbaik yang ia buat. “Dari seluruh pilihan yang harus dibuat sepanjang hidup, kamu adalah pilihan terbaik,” kata Darius. Tak heran, ayah tiga orang anak ini dipuji oleh netizen. “Darius panutan banget memang,” puji akun Denhas_***

4. Saling tatap





Meluangkan waktu untuk pacaran berdua saat berlibur ke Bali, sambil memeluk dan menatap mesra Donna, Darius menuliskan ia berharap sang istri mencintai dirinya lengkap dengan kekurangan yang ada pada dirinya. “Miliki aku dengan segala kelemahanku,” kata Darius. “Simpel tapi sedap kali kata-katanya,” komentar netizen pemilik akun bernama Mami_tika**

5. Kecup mesra





Mengunggah foto dirinya sedang mencium pipi Donna dengan penuh sayang, Darius menyebut bahwa sang istri adalah pusat dunianya. “You are my whole world,” tulis Darius singkat.