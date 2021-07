Di hari Minggu sore ini, MasterChef Indonesia Season 8 kembali dengan galeri ke-12. Setelah berpisah dengan Febs di episode sebelumnya, peserta pun hanya tersisa 7 orang.

“Some call it the magnificent seven, I call it ‘are you lucky’ seven,” ujar Chef Juna membuka episode kali ini.

Chef Juna pun mengingatkan bahwa memasuki babak tujuh besar ini, tak ada lagi yang namanya kawan; semuanya adalah lawan. Para peserta pun sedikit cemas mendengarnya, terutama karena jalinan pertemanan yang telah dibentuk di masa karantina selama ini.

Chef Renatta pun turut berkomentar bahwa ekspektasi para juri kian meninggi. Dari tujuh peserta yang ada, hampir semuanya sudah pernah memenangi sebuah challenge di episode-episode sebelumnya, kecuali Olivia dan Adi. Adi pun tak gentar mendengar komentar tersebut, “hanya karena saya belum pernah menang, bukan berarti saya nggak jago,” tegas sang petani cabai.

Tanpa basa-basi, para juri pun segera memulai challenge hari ini dengan mengajak para peserta membuka mystery box yang ada di bench masing-masing. Siapakah yang akan memenangkan challenge pertama ini?

(hel)