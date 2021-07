PEDANGDUT Pamela Safitri lekat dengan imej seksi yang membuatnya kerap menjadi sorotan netizen. Termasuk, unggahan foto terbaru artis berusia 28 tahun tersebut di akun Instagram pribadinya, @pamelaaasafitriduoserigala.

Pamela Safitri tampil seksi mengenakan bikini warna hitam dengan motif bunga mawar merah. Personel grup Duo Serigala tersebut tampaknya habis berenang malam di tempatnya menginap.

Pedangdut cantik tersebut tampak seksi dalam balutan bikini yang memperlihatkan bentuk tubuhnya. Ditambah dengan kulit mulus, penampilan Pamela safitri terlihat semakin seksi.

Belum lagi pose yang ditampilkannya di tepi kolam renang ini. Pamela duduk berpose selayaknya seorang model bikini sedang melakukan pemotretan.

Selain itu, terlihat Pamela Safitri sepertinya tahu betul bagaimana agar aura seksinya semakin terpancar. Tengok saja ekspresi yang ditampilkan dari paras cantiknya, aura seksinya membuat Pamela Safitri semakin terlihat menggoda.

Alhasil, netizen dibuat terpana dengan penampilan seksi Pamela Safitri mengenakan bikini hitam ini. Kolom komentar unggahan foto Pamela inipun diramaikan oleh cuitan netizen.

"Udah gede mulus lagi kulitnya 😍😍😍 pingin deh sexy seperti kak pamela 😍," ungkap @__cycyc***

"Sexy😍pam," tutur @dkdkdk3***

"Hot baby😍," celetuk @baguspurwoagysti***

"So beautiful ,so hot & so sexy," kata putrawi***

"Sayangnya aku, cantik banget ❤️," puji @ubaydeh***

"Duyung terdampar 😁," komen @mahendro_m***

"Makin baguus aja kak badan nya 😍 sehat selalu kak pamela 🙏🙏," sanjung @heloowk***

(hel)