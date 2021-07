SYIFA Hadju belum lama ini berulang tahun ke-21 pada 13 Juli lalu. Di usia barunya itu, pemain sinetron cantik tersebut semakin terlihat mature dan memesona.

Tak heran kalau sang pacar, Rizky Nazar semakin klepek-klepek sama Syifa Hadju. Bahkan, Rizky Nazar sampai membagikan foto romantis dengan kekasih hatinya itu basah-basahan bareng di pinggir pantai.

Di foto tersebut, Rizky Nazar menuliskan keterangan foto yang singkat tapi romantis sekali "Happy Birthday," katanya. Ini seperti bukti kalau Rizky benar-benar jatuh cinta ke Syifa, ya.

So, berikut ini beberapa foto Syifa Hadju yang semakin cantik dan dewasa:

1. Mandi sinar matahari

Di foto ini, Syifa tampak snt bahagia sekali dengan pancaran sinar matahari langsung menyentuh tubuhnya. Ekspresi bahagia itu pun bisa dilihat dari senyum di wajahnya yang begitu merekah.

Syifa di foto ini mengenakan tanktop coklat ketat yang dipadukan lagi dengan kemeja putih crop top untuk memberi kesan yang lebih sopan. Untuk bawahannya, dia memilih jeans regular fit yang membuat gayanya semakin kece.

2. Angle samping yang begitu cantik

Masih dengan nuansa berjemur sinar matahari, kali ini Syifa mengenakan long sleeve kuning muda yang sangat simple. Ia padukan dengan jeans biru terang, benar-benar casual.

Meski gayanya casual, tapi tatanan rambut dan wajah Syifa di foto ini lumayan niat, lho. Ia tampak sangat cantik dengan riasan corral di pipi yang cukup bold maupun di bibir. Tatapan matanya meluluhkan hati, ya.

3. Pose angkat tangan benerin rambut

Gaya seperti ini bisa banget jadi referensi Anda yang bingung saat berfoto. Meski terkesan sederhana, tapi hasil akhirnya dijamin banyak yang suka, terlebih tatapan mata mengarah tajam ke lensa kamera seperti yang dilakukan Syifa Hadju.

Di foto ini, Syifa mengutarakan momen ulang tahunnya dan banyak sahabat memberikan doa terbaik untuknya.

"21. Thank you so much for all the kind wishes semuanya," kata Syifa dengan manisnya. Kakak sang pacar pun memberi komentar, "HBD Onty Cipaaaa,' kata Rizkina Nazar.

4. Selfie cantik

Waduh, kalau Syifa Hadju sudah selfie, semua mata bisa tertuju hanya pada wajahnya yang benar-benar memesona. Pancaran matanya yang indah sekaligus tajam mampu membuat netizen terdiam sejenak dan hanya ingin menatapnya lama-lama.

Di foto ini, Syifa tampak memberi kesan 'messy but beautiful'. Rambutnya terlihat berantakan tapi kalau urusan makeup di wajah, perempuan ini enggak pernah gagal! So pretty.