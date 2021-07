MasterChef Indonesia season 8 telah memasuki babak Top 7 yang tayang pada Minggu (18/7/2021) sore di RCTI. Jika sehari sebelumnya Febs yang harus keluar dari babak 8 besar, namun kemarin para juri harus berfikir keras dalam menentukan para peserta yang lolos dalam pressure test dan berhak masuk ke Top 6.

7 peserta MasterChef Indonesia season 8 yang tersisa adalah Adi, Jesselyn, Wynne, Nadya, Olivia, Bryan, dan Jenny. Di awal babak, peserta ditantang membuat makanan dengan package ingredients bertemakan dessert. Jadi setiap peserta harus membuat dessert dari bahan dalam box package ingredients tersebut.

Namun pada akhirnya, ada 3 peserta yang harus masuk tahap pressure test dan membuat juri kebingungan untuk menentukan siapa yang harus pulang dari Galeri MasterChef Indonesia season 8. Ketiga peserta tersebut adalah Jesselyn, Olivia dan Wynne.

Pada challenge pressure test kali ini, tema tantangannya adalah limited appliances alias peralatan yang terbatas. Para kontestan MasterChef Indonesia Season 8 yang masuk ke pressure test ini tidak memasak menggunakan kompor.

Mereka hanya bisa memakai peralatan masak elektrik yang terbatas jumlahnya dalam proses memasaknya. Tentu ini merupakan tantangan yang tidak biasa dan pertama kalinya di MasterChef Indonesia Season 8. Namun yang mengejutkan adalah hidangan yang dihasilkan ketiganya membuat para juri terkesima.

“Yang sangat mengejutkan, ketiga-tiganya luar biasa enak. Why oh why? Kalian selalu membuat pekerjaan Kami (juri) selalu sulit,” ucap Chef Juna agak sedikit kesal.

Pada momen penentuan, ketiga peserta dipersilahkan maju ke hadapan juri dan Jesselyn yang pertama dinyatakan lolos, sehingga tersisa Wynne dan Olivia. Khusus Olivia, dirinya sempat menangis karena dia pikir akan dipulangkan oleh para juri.

"Sebelumnya saya minta maaf karena mungkin juri sudah bosan lihat saya di pressure test," kata Olivia.

Kemudian Chef Juna, Chef Arnold dan Chef Renatta langsung menanggapi kata-kata Olivia dengan cepat, "Oh iya, bosen memang!"

Jawaban juri tersebut sontak membuat mata Olivia jadi berkaca-kaca dan menangis sambil melanjutkan kata-katanya. "Saya sadar Chef posisi saya selalu di bawah. Tapi Saya selalu berusaha dan melakukan yang terbaik. Jadi sisanya terserah. Kalau harus pulang, engga apa-apa Chef," kata Olivia sambil sesenggukan.

Kemudian Chef Juna mengumumkan, “Olivia, kamu masih aman dan lolos ke babak selanjutnya.”

Lalu Chef Arnold menanggapi, “Meski Kamu (olivia) sudah masuk pressure test tujuh kali, tapi kita (juri) melihat ada progress.”

Pada akhirnya Wynne pun dinyatakan lolos dan minggu ini tidak ada peserta yang pulang, sehingga peserta MasterChef Indonesia masih tersisa 7 orang.

Jangan lupa saksikan MasterChef Indonesia season 8 setiap Sabtu dan Minggu pukul 16.00 WIB hanya di RCTI. Selain di RCTI, MasterChef Indonesia season 8 juga dapat disaksikan di aplikasi RCTI+ atau www.rctiplus.com.

(DRM)