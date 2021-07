PRILLY Latuconsina selalu bisa menarik perhatian publik lewat karya dan penampilannya yang stunning. Bahkan berkat gayanya kali ini, ia disebut mirip dua aktris Bollywood.

Wanita kelahiran 1996 itu terlihat cantik mengenakan maxi dress bewarna oranye. Foto yang belatar pantai tersebut membuatnya tampak eksotis walau foto hanya dengan menggunakan selembar kain.

"I will love you as the sea loves. In gentle waves and in ferocious storms (Aku akan mencintaimu seperti laut mencintai. Dalam gelombang lembut dan badai ganas)," tulis Prilly Latuconsina dalam keterangan unggahan foto di akun Instagram-nya @prillylatuconsina96, Rabu (21/7/2021).

Melihat penampilan Prilly itu, kolom komentar posting-annya pun ramai oleh tanggapan netizen. Bahkan, dia disebut mirip dengan dua aktris bintang Bollywood Priyanka Chopra dan Kajol Devgan.

"Priyanka Chopra is that you," tulis akun @josephinefirmst*** di kolom komentar.

"Kajool aja deh," ungkap @viaf***.

"Kanjeng Ratu Pantai Indah Kapuk neh," respons @montyt***.

"Cantiknyaaa," komentar @aliceno***.

