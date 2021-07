SOSOK Maria Vania kini menjelma menjadi idola, terutama bagi kalangan pria. Hal ini lantaran penampilan Maria Vania yang sering membuat jantung para pria berdegup kencang.

Presenter cantik yang kerap dijuluki Perempuan Pemersatu Bangsa oleh netizen itu memang lekat dengan imej seksi. Hal ini tak lepas dari gaya Maria Vania yang kerap tampil dengan busana 'minimalis' atau terbuka.

Tak heran, unggahan foto-foto perempuan berusia 29 tahun tersebut nyaris tak pernah sepi dari komentar netizen. Termasuk foto terbaru Maria Vania di Instagram yang bikin netizen melongo.

"Deep breath for deep love, from me to u ❤️," tulis perempuan yang akrab disapa Vania tersebut di caption unggahannya.

Maria Vania mengenakan tanktop ketat warna coklat yang memperlihatkan lekuk tubuh indahnya. Dia memadukannya dengan celana pendek warna navy yang membuat penampilan semakin hot!

Vania tampak menikmati suasana sore dari balkon tempat tinggalnya. Dia berpose mengangkat kedua tangan memamerkan ketiaknya yang tampak mulus.

Selain itu, Maria Vania tampaknya tahu betul berpose agar aura seksinya semakin terpancar. Lihat saja ekspresi dari paras cantiknya, Vania benar-benar membuat jantung para pria berdebar tak karuan melihat fotonya.

Belum lagi pose seperti sedang menguncir rambut, kecantikan Maria Vania bikin mata pria terpesona. Kolom komentar unggahan fotonya pun langsung diserbu cuitan menggelitik ala netizen 62+.

"Body goals 💜💜" kata @heloowki***

"Mana tahaaaan 🔥🔥🔥," celetuk @l_her***

"Hot 😍❤," komen @nayan_r***

"PPKM , PARA PRIA KEMBALI MELONGO 😮," ungkap @noviantono***

"Aduhaii," tutur @iceleng***

"Cantik banget," puji @suhendri***

