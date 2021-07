CHEF Arnold Poernomo geram dengan netizen yang mempermasalahkan putranya saat bermain boneka. Hal ini berawal ketika istrinya, Tiffany Soetanto mengunggah Insta Story saat putranya sedang bermain boneka.

Kemudian, salah seorang netizen pun membalas Insta Story tersebut sembari mempermasalahkan mainan anak Chef Arnold. Menurutnya, boneka hanya boleh dimainkan oleh anak perempuan saja.

Netizen tersebut juga mengingatkan istri Chef Arnold agar lebih berhati-hati dalam memilih mainan untuk anaknya. Sebab, masa depannya akan terpengaruh dari apa yang dimainkan saat anak-anak.

"Masa anak cowok mainannya mainan buat cewek.. hati-hati, nanti sudah besarnya?" kata netizen tersebut.

Kemudian, Tiffany pun membalas dengan menuliskan, ia akan sangat bangga terhadap putranya jika sudah besar nanti mampu menjaga bayi dan bersih-bersih.

"Emang kenapa kalau cowok main baby-babyan? Atau sapu-sapuan? Terus kalau masak buat cewek juga? Kalau nanti Arthur gede bisa jaga baby plus rajin bersih-bersih, saya akan sangat bangga," jawab istri Chef Arnold.

Melihat istrinya mendapatkan perlakuan seperti itu, Chef Arnold tidak tinggal diam. Di unggahan lain, Chef Arnold juga mengunggah Insta Story saat dirinya mengenakan kaus pink sembari memegang gelas berwarna serupa.

"Cup saya pink, baju saya pink, saya bisa masak, saya bisa bersih-bersih, saya bisa ngemong anak dan cuci dan setrika baju. Anda yang comment kerja di kantor, pakai jas, pakai laptop, hape keren, mobil sports keren dan sepatu kulit yang keren, sekali ke beset pisau nangis kaya cewek," tulis Chef Arnold.

Chef Arnold kemudian juga mengunggah gambar bersama anaknya. Sembari selfie dengan pose nyengir, ia kembali menuliskan pesan sengit untuk netizen yang mengomentari keluarganya.

"Hey Thur, sini daddy bisikin.. "Katanya dia sekolah business, dulu main game juara, anak motor dan anak mobil, tiap weekend dugem, tapi nyalain kompor sama ceplok telor aja enggak bisa," tulisnya.

Tak hanya sampai disitu, Chef Arnold kembali memperingatkan netizen. Ia mengatakan, silahkan benci dan mengatakan apapun yang netizen inginkan untuknya, tapi jangan coba-coba menghina keluarganya.

"Jaman now masih jadi netizen yang g*blok? Silahkan hate and say whatever you want about me.. Tapi tentang keluarga saya, jangan coba-coba," tukasnya.

