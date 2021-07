TANIA Ayu menyeret perhatian publik gegara dugaan keterkaitan dirinya dengan artis berinisial TA yang mematok harga Rp30 juta 'sekali main'. Namanya sudah sempat bikin heboh jagat maya karena prostitusi online pada pertengahan Desember 2020.

Ya, artis TA yang terjerat kasus prostitusi online itu diduga adalah Tania Ayu. Akun media sosialnya pun langsung diserbu netizen untuk mencari tahu kebenaran kabar tersebut.

Terlepas dari itu, Tania Ayu memang cukup sering mengunggah foto vulgar di media sosialnya. Entah apa tujuannya, namun profesinya sebagai model majalah dewasa yang sepertinya mengharuskan dia pamer pose seksi dengan pakaian minim.

Dari sekian banyak potret seksi Tania Ayu di Instagram, yang cukup menarik perhatian adalah saat dirinya berperan sebagai 'Inem Si Pelayan Seksi'. Di foto yang diunggah pada 7 Juli 2021 ini misalnya, dia tampak sangat seksi dengan pakaian yang mendefinisikan pelayan.

Tania mangenakan kemeja bermotif bunga-bunga yang dipadukan dengan kain batik styling rok ketat. Meski pakaiannya seperti pelayan, terlebih ada lap di tangannya, tapi riasan wajah dan rambut Tania seperti sosialita. Enggak sinkron gitu.

Bicara soal rambut, di sini dia terlihat sangat niat sekali untuk 'nge-blow' rambutnya bahkan meng-curly pada bagian bawah. Lalu, soal riasan wajah, bagian mata terlihat bold dengan pipi merona dan bibir merah merekah.

Ya, namanya juga 'Inem Si Pelayan Seksi' mungkin yang kemudian membuatnya tampil sedemikian itu. Ekspresi imut di wajahnya tak heran membius banyak pria di jagat maya, Anda salah satunya?

Lalu, bagaimana netizen menilai tampilan Tania Ayu di sini?

"Kesukaan majikan kalau begini," komen @dededia***.

"Kalau inemnya kayak gini, mau pesen 10," ujar @mokhamadhendra***.

"You are too hot," puji @arhamza**.

"Punya ART kayak gini, gpp gua di-lockdown selamanya di rumah," celetuk @nagato**.

"Lihat foto Inem, otakku traveling," komen @muhaagung***

