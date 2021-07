SOSOK Nora Alexandra tak lepas dari imej cantik dan seksi. Di berbagai kesempatan, istri Jerink SID mengunggah potret penampilan cantiknya di Instagram.

Salah satu contoh potret terbarunya didandani menjadi sosok Wonder Woman. Tokoh karakter superhero perempuan yang diperankan oleh aktris cantik dan ternama dunia, Gal Gadot.

Dari pantauan MNC Portal Indonesia, Jumat (23/7/2021) di linimasa sosial media, Nora mengunggah potret close up wajah cantik dirinya dipulas makeup tipis dengan lipstick warna oranye. Bergaya seperti Wonder Woman, Nora bahkan mengenakan kostum besi ala Wonder Woman lengkap dengan head belt berlogo Wonder Woman tersemat di kepalanya.

Baca Juga : 5 Pesona Nora Alexandra, Istri Setia Jerinx SID yang Cantik Menawan

Penampilan Nora jadi Wonder Woman semakin terlihat sempurna dan megah, dengan rambut panjang hitamnya yang di-styling curly blow bervolume. Tak heran, potret cantik Nora bergaya ala Wonder Woman satu ini, banyak menuai pujian dari para netizen.

Baca Juga : Aura Seksi Nora Alexandra Berbalut Kemben Batik

Tak hanya memuji Nora cocok jadi Wonder Woman versi Indonesia. Bahkan terlihat di kolom komentar, beberapa netizen menyebut kecantikan Nora melebihi pemeran Wonder Woman yang asli, Gal Gadot.

“Ehhhh Gal Gadot versi Indo,” tulis akun Dee**r92

“Kok cantik ini daripada pemeran aslinya,” puji netizen pemilik akun bernama **dedet_r

“Gal Gadot kalah banyak nih,” komentar akun Adil**dly

“Ya Allah lebih cakep dari Gal Gadot,” imbuh netizen dengan akun bernama Jpo**li

“Enggak ngerti lagi cantiknya,” seru Monica**gina___

Potret close up Nora berdandan bergaya ala Wonder Woman ini sendiri, hingga berita ini ditulis terlihat sudah mendapatkan lebih dari 76ribu likes dari para netizen pengguna Instagram.

(hel)