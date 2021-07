PROGRAM televisi 'Sex and The City' (SATC) dilaporkan Harper's Bazaar sebagai salah satu series paling modis sepanjang masa. Banyak scene menampilkan cita rasa fashion yang tak ada tandingan.

Bahkan, apa yang dikenakan para pemain SATC menjadi inspirasi selebriti di belahan dunia. Tak main-main, tampilan red carpet pun kerap dihiasi style yang terinspirasi dari series SATC tersebut.

Ingin tahu seperti apa 5 iconic fashion look 'Sex and The City' yang tak akan pernah lekang oleh waktu, berikut dilansir dari Harper's Bazaar:

1. Rok balet ala Carrie





Tidak ada adegan yang lebih ikonik dalam sejarah SATC daripada 'opening credits' yang mana Carrie berjalan-jalan di New York dengan rok tulle tutu. Rok serupa dihadirkan kembali di episode terakhir seri dan film pertama, itu memperkuat kekhasan Carrie.

2. Outfit pink ala Charlotte





Karakter bernama Charlotte York yang diperankan oleh Kristin Davis sangat memuja yang namanya outfit pink. Bahkan, sosok tersebut tak segan-segan mengenakan all-pink outfit from head to toe. Stunning as always!

3. Samantha's suiting





Karakter Samantha Jones yang dekat dengan dunia bisnis dan gemerlap dunia mode membuatnya tak bisa lepas dari gaya suit yang sophisticated. Apa yang dia kenakan selalu berhasil meng-influence tokoh besar termasuk Rita Ora, Cara Delevingne, bahkan Hillary Clinton.

4. Samantha colour block outfit

Siapa yang tidak percaya diri mengenakan pakaian warna mencolok? Lihatlah bagaimana Kim Cattrall sebagai Samantha Jones tampil di SATC. Dia amat percaya diri dengan busana super mentereng dan she's still pretty, bukan? 5. Coat bulu-bulu manja

Carrie membuat coat bulu-bulu manja menjadi sangat high fashion. Item fashion yang satu ini terbilang 'old-fashion' namun saat dikenakan Carrie di SATC 'harga diri' coat bulu menjadi naik dan banyak digemari pencinta mode di seluruh dunia. Anda salah satunya?