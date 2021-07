SEIRING dengan bertambah banyaknya pasien positif Covid-19, klaim akan obat-obatan herbal yang bisa mematikan virus Covid-19 pun semakin banyak beredar. Sayangnya, hampir sebagian besar klaim obat-obatan tersebut tidak berdasar.

Salah satunya adalah minum air hangat dengan campuran lemon dan soda kue dapat membunuh virus Corona. Postingan oleh akun bernama Faty Alan ini memang sempat beredar di awal pandemi tahun 2020, dan menyatakan bahwa negara Israel bebas Corona karena menerapkan pengobatan tersebut.

Berikut adalah narasi dari postingan tersebut:

Mix and drink as hot tea every afternoon, the action of the lemon with hotter baking soda immediately kills the virus completely eliminates it from the body. These two components alkalize the immune system, since when night falls the system becomes acidic and defenses lower.

That is why the People of Israel is relaxed about this virus. Everyone in Israel drinks a cup of hot water with lemon and a little baking soda at night, as this is proven to kill the virus. I share it will all my family and friends so that none of us get the virus. I leave it to your criteria.

Please pass this immediately

Atau dalam terjemahan bebasnya

Campur dan minum sebagai teh panas setiap sore, reaksi lemon dengan baking soda panas membunuh virus dengan segera menghilangkan sepenuhnya dari tubuh. Kedua komponen ini membuat sistem kekebalan menjadi alkali, karena ketika malam tiba, sistem menjadi asam dan kekebalan menjadi lebih rendah.

Itulah sebabnya Rakyat Israel santai tentang virus ini. Semua orang di Israel minum secangkir air panas dengan lemon dan sedikit soda kue di malam hari, karena ini terbukti membunuh virus. Saya membagikannya kepada semua keluarga dan teman-teman saya agar tidak ada dari kita yang terkena virus. Saya serahkan pada kriteria Anda.

Tolong segera sampaikan

Melansir Covid19.go.id, setelah dilakukan penelusuran fakta klaim Faty Alan adalah hoax. Klaim yang menyatakan bahwa campuran lemon dan soda kue dapat membunuh virus Corona juga tidak terbukti secara ilmiah.

Dengan meminum campuran tersebut juga dapat meng-alkali-kan imun sistem, maksud dari meng-alkali-kan adalah meningkatkan pH darah yang kemudian dapat mengurangi sel asam sehingga tubuh tidak mudah terinfeksi virus Corona. Meski begitu argumen ini keliru.

Dilansir dari WebMD, sebuah situs tentang diet dan kesehatan menyatakan bahwa level pH dalam tubuh tidak dapat berubah. Ketika pH bergeser dari titik seimbangnya, maka tubuh akan menyesuaikan dengan sendirinya. Menurut Dr. Manish Singhal seorang dokter spesialis kanker menyatakan bahwa jika pH berubah dari titik keseimbangannya yakni 7,4 akan membuat anda sakit dan langsung dilarikan ke ICU. WHO menyebut hingga saat ini vaksinasi merupakan cara yang efektif dan krusial dalam menghentikan pandemi. Data membuktikan bahwa orang yang sudah divaksin akan memiliki kekebalan tubuh sehingga tidak mudah terinfeksi virus Corona, selain itu vaksinasi juga telah mengurangi kasus positif di berbagai negara. Berdasarkan data yang terkumpul dapat disimpulkan bahwa klaim Faty Alan adalah hoax dan termasuk kategori Konten yang Menyesatkan.