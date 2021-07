Acara MasterChef Indonesia kembali tayang dengan season terbarunya yaitu season ke-8. Juri yang ikut memeriahkan acara tersebut pun masih sama dengan season sebelumnya yaitu Chef Juna, Chef Renatta, dan Chef Arnold.

Di Galeri 13, peserta kembali ditantang untuk membuat dessert dengan bahan-bahan yang sudah disiapkan. Peserta pun tidak diperbolehkan mengambil bahan tambahan di pantry, mereka diminta untuk memaksimalkan bahan-bahan yang sudah tersedia.

“Kalian harus membuat anything sweet. Dessert, snack, whatever, as long as it’s good. Kalian sudah tinggal 7 orang, ekspektasi kami sangat tinggi,” tutur Chef Renatta.

Salah satu peserta yang bernama Adi pun memilih untuk membuat Tiramisu. Namun ia mendapat kesulitan pada saat bagian plating karena piring yang dipilihnya tidak cukup untuk menaruh condiment yoghurt.

“Sepertinya juri ini ada masalah dengan saya ini, dimana saya mau letakan yoghurt ini? Asam dengan manis, gimana mau nyambung ini Chef?” tutur Adi.

Penasaran dengan reaksi juri terhadap masakan Adi? Yuk tonton kelanjutannya hanya di YouTube channel MasterChef Indonesia!

https://www.youtube.com/watch?v=NidmIrpDgFs

PT Suara Mas Abadi (SMA) dengan label Hits Records adalah perusahaan bergerak dalam bidang industri rekaman di bawah PT Star Media Nusantara (SMN) yang merupakan bagian dari PT MNC Studios International Tbk.

Hits Records memantapkan fokusnya kepada karya musik bergenre Pop, Folks, RnB, dll. Kesuksesan Hits Records dapat dilihat dari talenta-talenta yang dimiliki, seperti Andmesh Kamaleng, Mahalini Raharja, Nuca, Novia Bachmid, dll.

PT Suara Mas Abadi mengembangkan diri dengan membentuk divisi digital yang diberi nama StarHits dengan fokus untuk monetisasi aset digital MNC group, bekerjasama dengan banyak konten kreator untuk memproduksi konten yang bermutu.

StarHits juga ditunjuk oleh YouTube sebagai MCN (Multi Channel Network). Selain menyediakan layanan dalam pengelolaan konten, StarHits memiliki tujuan untuk mendistribusikan konten secara efektif ke seluruh platform media untuk meningkatkan jangkauan audiens, perlindungan konten atau hak cipta, & monetisasi konten.

Temukan kami di:

Website: https://www.starhits.id/

Facebook: https://www.facebook.com/starhitsidn

Twitter: https://twitter.com/Starhitsid

Instagram: https://www.instagram.com/starhitsid/

(DRM)