MENONTON film mungkin jadi salah satu cara Anda untuk menghilangkan bosan di rumah. Tapi kalau tak ada rekomendasi film seru, coba deh mendengarkan audiobook.

Audiobook ini dirasa lebih menyenangkan daripada membaca buku langsung ya. Sebab, Anda masih bisa melakukan kegiatan lainnya sambil mendengar cerita dari buku.

Dituturkan Adrian Syarkawie dari Noicebook, tak mudah bagi kebanyakan orang untuk menyediakan waktu khusus untuk membaca buku. Padahal setiap orang butuh banyak pengetahuan dalam hidupnya.

"Audiobook dapat dengan mudah dicerna oleh masyarakat dan menghemat banyak waktu," ujarnya lewat keterangan resminya.

 

Lebih menyenangkan lagi, sudah ada 20 judul buku yang bisa didengar langsung ceritanya. Anda bisa mendengarkan sambil masak, menyetrika, mencuci baju, mengurus anak atau sambil main bareng anak loh.

"Semua bersumber dari buku cerita atau novel, atau buku seputar tips dan lainnya," tambah dia.

Berikut deretan buku yang sudah terdapat audiobook yang pasti lebih menarik dikulik loh:

1. Pria Dari Mars dan Wanita Dari Venus (Men are from Mars, Women are from Venus) karya John Gray

2. Sapiens: Riwayat Singkat Umat Manusia (Sapiens: A Brief History of Humankind), karya Yuval Noah Harari

3. Segala-galanya Ambyar (Everything is F*cked) karya Mark Manson

4. Pola Asuh Positif (Positive Parenting) karya Rebecca Eanes

5. Berpikir cepat & lambat (Thinking, Fast and Slow) karya Daniel Kahneman

6. Ayah Kaya, Ayah Miskin (Rich Dad, Poor Dad) karya Robert Kiyosaki