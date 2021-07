Indonesia tidak hanya kaya dengan keindahan dan keajaiban alamnya, tapi juga punya banyak warisan seni budaya yang sudah mendunia. Indonesia adalah rumah bagi kerajinan tangan dan karya seni unik, mulai dari furnitur, ukiran dekorasi rumah, kain, tas, sepatu, hingga aksesoris tradisional yang kental dengan karakteristik berbagai daerah.

Kali ini, Okezone menyajikan beberapa pilihan tas karya pelaku ekraf subsektor kriya dengan kualitas yang tidak kalah dengan tas branded. Anda pun tentu akan bangga mengoleksinya. So, check this out!

Tas Kulit Kombinasi Batik

Foto. Instagram @lajavanaise_byirene

Tas kombinasi kulit dan kain batik dari berbagai daerah menjadi daya tarik tersendiri dan membuat kita semakin #BanggaProdukLokal. Alhasil, tas ini terlihat etnik dan semakin menyempurnakan penampilan Anda dalam berbagai kesempatan.

Anda bisa memiliki tas kulit dengan kombinasi batik dan kain tenun Nusantara dari pelaku ekraf. Salah satunya tas koleksi dari La Javanaise dengan modelnya yang kekinian dan fungsional banget untuk menunjang aktivitas harian.

Tas Bergaya Shabby

Foto. Instagram @sayyida_craft

Anda penyuka berbagai bentuk tas bergaya shabby ? Di Sayyida ada banyak banget tas-tas yang dibuat dan dijahit sendiri dengan berbagai bahan dan bentuk yang unik-unik.

Tas-tas produksi Sayyida menonjolkan desain unik dengan karakter etnik yang kuat. Meskipun demikian, garis-garis rancangannya tidak meninggalkan unsur modern. Tas multifungsi ini mempunyai desain elegan, ringan, dan awet. Modelnya bisa disesuaikan dengan selera dan yang lebih asyiknya lagi, bisa pesan sesuai dengan keinginan, loh.

Tas Purun

Foto. Instagram @delio.craft

Bila Anda ingin tampil gaya lebih chic ala boho style, coba memakai tas purun dari Deli'o Craft. Tas purun terbuat dari bahan tanaman purun. Cerminan tas bergaya boho nampak pada elemen warna-warni eklektik yang semarak.

Penambahan sulam benang, renda, serta kain katun Jepang, membuat produk fesyen ini terlihat ekslusif. Sebagai pecinta fesyen, tidak ada salahnya jika Anda ikut melestarikan karya anak bangsa, dan tetap bisa tampil modis dengan tas purun, loh!

Tas Rajut

Foto. Instagram @schon.craft

Tas rajut juga menjadi fashion item yang tidak boleh terlewatkan untuk menunjang penampilan. Model tas rajut yang bergaya lebih feminin dan terlihat klasik, sangat mudah dipadupadankan untuk tampilan apa pun.

Tas rajut dari Schön Craft bisa menjadi pilihan bagi Anda. Tas rajut ini terbuat dari kombinasi kulit sapi dan kain furing waterproof. Tertarik mengoleksi?

Terkait produk ekonomi kreatif, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, mendorong lebih banyak pelaku ekonomi kreatif turut memperhatikan aspek berkelanjutan dalam berkarya sehingga dapat mempercepat terwujudnya pariwisata yang berkualitas.

"Terutama aspek digitalisasi sehingga mereka bukan hanya menjual produk atau jasanya melalui online, tapi juga menciptakan konten-konten kreatif untuk peningkatan dan transformasi usaha mereka," kata Menparekraf.

Menparekraf berbincang dengan pelaku ekonomi kreatif. (Foto. wonderful image.id)

Bagi Anda yang ingin #BeliKreatifLokal dari pelaku ekonomi kreatif (ekraf) di berbagai daerah #DiIndonesiaAja, Anda bisa mendapatkannya secara online. Terlebih saat ini, Pemerintah melakukan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 hingga 25 Juli 2021 untuk wilayah Jawa-Bali. Kebijakan Pemerintah ini tentunya harus kita dukung untuk menekan laju Covid-19.

Anda bisa membagikan keseruan dengan menunjukkan koleksi tas kesayangan Anda dengan mengikuti Video Kompetisi TikTok Hashtag Challenge #DiIndonesiaAja. Caranya sangat mudah, Anda tinggal membuat konten kreasi video TikTok berdurasi maksimal 15 detik.

Agar semakin kece gunakan efek #DiIndonesiaAja dengan backsound jingle ‘Aku Cinta Indonesia’. Lalu, upload video kreasi tersebut dengan hashtag #DiIndonesiaAja dan mention @indonesia.travel. Pastikan akun Anda tidak di-private, ya!

Meski harus beraktivitas di rumah, tetap disiplin menerapkan 6M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan, dan menghindari makan bersama. Di samping itu, jangan lupa untuk mengikuti program vaksinasi agar tercipta kekebalan tubuh dari ancaman virus, ya!

Untuk mendapatkan banyak inspirasi seputar destinasi wisata selama #DirumahAja, Anda bisa follow juga akun Instagram @pesonaid_travel.

