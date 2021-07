MEMASUKI usia ke-21 Syifa Hadju memang menunjukkan karakter yang lebih dewasa. Pemain sinetron cantik tersebut semakin terlihat mature dan memesona.

Sang pacar Rizky Nazar pun sampai membagikan foto romantis dengan kekasih hatinya itu basah-basahan bareng di pinggir pantai. Postingan ini dia buat untuk merayakan ulang tahun ke-21 Syifa Hadju.

Tapi, kali ini Syifa memilih untuk selfie, memperlihatkan penampilannya yang terkesan dewasa. Terlebih tatapan mata mengarah tajam ke lensa kamera seperti yang dilakukan Syifa Hadju.

Di foto ini, Syifa mengutarakan momen ulang tahunnya dan banyak sahabat memberikan doa terbaik untuknya.

"21. Thank you so much for all the kind wishes semuanya," kata Syifa dengan manisnya. Kakak sang pacar pun memberi komentar, "HBD Onty Cipaaaa,' kata Rizkina Nazar.

(mrt)