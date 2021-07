PRESENTER cantik Maria Vania memang tidak terlalu sering tampil di televisi. Meski demikian, dia tetap memiliki segudang penggemar di akun media sosialnya, terutama para pria.

Penampilan Maria Vania memang kerap membuat para pria terpesona, tidak heran jika kemudian presenter cantik ini dijuluki Perempuan Pemersatu Bangsa. Apalagi gaya Maria Vania yang kerap tampil dengan busana 'minimalis' atau terbuka.

Tak heran, unggahan foto-foto perempuan berusia 29 tahun tersebut nyaris tak pernah sepi dari komentar netizen. Termasuk foto terbaru Maria Vania di Instagram yang bikin netizen melongo.

"Deep breath for deep love, from me to u ❤️," tulis perempuan yang akrab disapa Vania tersebut di caption unggahannya.

Maria Vania mengenakan tanktop ketat warna coklat yang memperlihatkan lekuk tubuh indahnya. Dia memadukannya dengan celana pendek warna navy yang membuat penampilan semakin hot!

(mrt)