SELAIN suara merdu, Wika Salim menjadi sosok idola kaum Adam karena kecantikannya. Paras cantik Wika Salim seperti membuat mata pria terpana memandangnya.

Wika Salim seperti memiliki daya pikat tersendiri yang membuat para pria terpesona. Apalagi, pedangdut cantik asal Bogor tersebut kerap tampil seksi dengan busana yang meskipun terlihat simpel.

Pose-pose fotonya pun terkadang terkesan menggoda yang membuat Wika semakin lekat dengan imej seksi. Salah satunya pada unggahan foto terbaru perempuan berusia 29 tahun tersebut di akun Instagram pribadinya, @wikasalim.

"When i see u again โœ ," tulis Wika Salim pada caption unggahan fotonya tersebut.

Wika Salim tampak berpose duduk di atas kap mobil jeep bertuliskan expedition. Wah tampaknya di foto ini, Wika Salim sedang berpetualang ya.

Baca Juga : Gaya Wika Salim Pakai Celana Ketat Bikin Gagal Fokus, Netizen: Ndak Kuat Tenan

Duduk di kap mobil, Wika Salim tampil simpel dengan kaus putih kerah v-neck lengan pendek. Wika juga mengenakan bucket hat warna abu-abu yang membuat gaya simpelnya terlihat stylish.

Dia memadukannya dengan hot pants denim sebagai bawahan. Berpose candid dengan tangan kiri memegang kepala belakang, Wika bergaya duduk cantik menyilangkan kaki.

Alhasil, posenya ini membuat paha mulusnya terekspos. Penampilan Wika Salim pun menjadi terkesan seksi.

Baca Juga : Gaya Wika Salim Pakai Baju Macan Tutul Bikin Salfok, Netizen: Wow Pamer Ketiak Glowing!

Selanjutnya, ada foto Wika Salim masih dengan outfit yang sama, namun dengan pose berbeda. Kali ini, Wika Salim memammerkan paras cantiknya menatap kamera.

Masih dengan gaya duduk menyilangkan kaki, Wika duduk di kap mobil dengan pose dua tangan menopang kepala belakangnya. Dengan tubuh ramping dan kulit mulusnya, pose Wika Salim jadi semakin terkesan menggoda. Baca Juga : Seksinya Wika Salim Bergaya ala Cewek Jepang, Netizen Mendadak Gerah! Alhasil netizen dibuat gagal fokus dengan pose Wika Salim duduk di kap mobil. Kolom komentar unggahan fotonya pun banjir pujian dari netizen yang terpesona dengan pesona Wika Salim. "Cantiknya ga ada obaatt๐Ÿ˜," puji @suhartono*** "Idaman," kata @sultan_wiha*** "Posenya mb wika," komen @winoto.triwa*** "Pretty bangeet ๐Ÿ‘๐Ÿ‘," sanjung @malik.rahman.1*** "Meni geulis pisan euy:)," timpal @zakyazw*** "Cantik manis seksi dan montok banget," ungkap @mauludigolda*** "Udah gak ada obat bening nya๐Ÿ˜," tutur @cahrim***