RAISA dan Jessica Iskandar nyaris bersamaan mengunggah foto dengan pakaian yang sama di Instagram. Kedua mama muda itu mengenakan kemeja lengan panjang berwarna olive berpotongan slim fit.

Meski mengenakan pakaian yang sama, aura kedua perempuan cantik tersebut tampak berbeda. Sebab, styling antara Raisa dan Jessica Iskandar berbeda sekali dan itu bisa dilihat dari berapa jumlah kancing yang dibuka.

Jadi, kalau Raisa jumlah kancing yang dibukanya 2, sedangkan Jessica Iskandar memutuskan buka 4 kancing. Karena aksen tersebut, karakter keduanya jadi berbeda satu sama lain.

Di artikel ini, MNC Portal coba menjelaskan lebih detail terkait styling Raisa dan Jessica Iskandar mengenakan baju yang sama. Berikut ulasannya:

Raisa





Di unggahannya ini, Raisa tampak berada di closet room-nya dan dia memanfaatkan cahaya matahari untuk memberi kesan semakin glowing pada bagian wajah. Posenya menggemaskan sekali, ya.

Nah, soal baju yang dipakai, Riasa mengenakannya dengan gaya casual dengan belahan dada yang tak begitu rendah. Ia padukan dengan kalung simple dan anting rantai yang manis. Rambutnya yang diikat seperti ini dan poni panjangnya membuat dia benar-benar tidak seperti seorang perempuan yang sudah punya anak, ya. Kayak masih gadis belia gitu.

Itu kenapa ada netizen yang komentar, "Age is just number, but beauty is forever," kata @gvnn*. Lalu, pujian lainnya datang dari akun @elsavirgia*, "Kak Raisa enggak diedit Subhanallah. Lah aku, tanpa edit apalagi filter IG astaghfirullah-nya keterlaluan."

Jessica Iskandar

Jedar benar-benar menunjukkan karakter dirinya yang seksi dengan pakaian serupa dengan Raisa. Ibu satu orang putra tersebut bahkan tak ragu untuk memamerkan dada dan pahanya ke depan publik. Ya, Jedar mengenakan dress kemeja slim fit tersebut bernuansa sensual. Kancing dia buka 4 dengan bagian paha tetap diperlihatkan di kamera. Kalung simple juga menjadi pelengkap gaya Jedar di unggahan ini. Soal riasan wajah dan rambut, sebetulnya lebih niat Raisa, tetapi karena posenya sensual khususnya di area mata, jadi susah memalingkan wajah dari foto ini. Matanya benar-benar membius, ya. "Makin yahud 😍," kata @kusumawati_gun*** "Pandang Pandang kau menyulitkanku 😔," ujar @elfqdsn*** "Si macan manis & cantik @inijedar 😍😍," tutur @putriayu9*** "Makin jedar 🔥🔥🔥🔥," celetuk @mu_kin*** "Gitar spanyol...🎻🎻," komen @lodi_born***