SAAT ini kampanye cintai tubuhmu sendiri atau body positivity sudah menggema di Tanah Air. Bahkan salah satu yang sering mengkampanyekan body positivity adalah Marshanda melalui Instagramnya.

Ia menuliskan dalam Instaragmnya, "Gue merasa fulfilled banget sama keputusan yang gue buat utk bikin kampanye My Body Is Perfect And I Love it."

Caca mengajarkan para perempuan Indonesia untuk mencintai dan menerima tubuh mereka apapun bentuknya.

Sementara itu, plus size influencer Intan Kemalasari juga mengajak para perempuan plus size untuk mencintai tubuhnya dan makin percaya diri dengan tubuhnya.

"Beberapa waktu lalu, aku merilis lini plus size fashion. Lewat baju, aku ingin mengedukasi perempuan bertubuh besar untuk tetap percaya diri dengan bentuk tubuhnya," terang Intan belum lama ini.

Selama ini dia menerima banyak sekali curhatan dari pengikutnya yang mengatakan bahwa mereka tak percaya diri dan minder karena bertubuh besar.

"Banyak yang akhirnya ngaku enggak berani mix and match pakaian lantaran enggak ingin dianggap jelek atau demi menghindari bullying," tambahnya.

Padahal, ujar Intan, seharusnya perempuan plus size berani mengekspresikan diri dan tidak ragu untuk tampil di depan umum menampilkan dirinya dan percaya diri.

Sementara itu, Hengky budiman, selaku founder Fat Panda mengatakan, pada dasarnya setiap perempuan plus size adalah perempuan autentik atau seseorang yang berhak penuh percaya diri, bahagia, penuh kebebasan, serta bersosialisasi tinggi.

Cantik, ujar Hengky, tidak selalu berkorelasi dengan tubuh atau fisik yang ramping. "Sesunguhnya cantik merupakan suatu iner beauty menarik dengan penuh kepercayaan diri untuk dapat bebas berekspresi.”

Pihaknya, lanjutnya, berkomitmen untuk mendukung body positivity dan meningkatkan kepercayaan diri melalui kulit yang cantik, bersinar, serta terawat.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, kata Hengky, ada sekitar 25,8% dari jumlah penduduk perempuan di Indonesia dalam katagorie plus size, atau sekitar 19 juta penduduk. Bisa dikatakan ini jumlah yang cukup besar. Makanya para perempuan harus semakin peduli dengan body positivity dan makin percaya diri.

