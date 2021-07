JAKARTA- YOTNC 2021 From Home sukses terselenggara pada Sabtu, 17 July 2021. Young On Top National Conference (YOTNC) adalah event akbar tahunan YOT yang sudah diselenggarakan sejak tahun 2011 dengan menghadirkan speakers yang berpengalaman dan inspiratif di bidangnya masing-masing.

Setiap penyelenggaraan YOTNC dihadiri oleh sekitar 3.000 audience. Tahun ini, YOTNC mengambil tema #AnakMudaBeraniMaju.

YOTNC 2021 From Home dihadiri oleh belasan speakers inspiratif, seperti Bayu Janitra (CEO TopKarir), Arga Mahanana Nugraha (Direktur Jaringan dan Layanan BRI), Axton Salim (Direktur Indofood), Billy Boen (CEO Young On Top), SATU Indonesia Award, Tasya Kamila, Jonny Widodo (CEO OLX Group Indonesia), Richie Wirjan (VP Investment Kejora-SBI Orbit), Heinrich Vincent (Founder dan CEO Bizhare.id), Adrian Gunadi (Co-Founder & CEO Investree), Handayani (Direktur Konsumer PT Bank Rakyat Indonesia Tbk), Maya Watono (CEO Dentsu Indonesia), Nicke Widyawati (Direktur Utama Pertamina), Nendra Rengganis (Direktur Hipwee), Jefri Dinomo (Co-Founder GDILab), Pieter Lydian (Country Director Facebook), Anton Soeharyo (CEO MainGame.com), dan Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif).

Rangkaian acara YOTNC 2021 From Home, dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia raya yang dilakukan secara online, yang kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Executive Director PT. YOT Nusantara.

Sesi pertama dibuka dengan presentasi dari Bayu Janitra (CEO TopKarir) yang membawakan topik Masa Depan Tenaga Kerja Muda Indonesia.

“Perubahan selalu terjadi, kalian pasti akan mengalami banyak perubahan di hidup kalian. Jadilah manusia yang adaptif dalam kondisi apapun dan jangan pernah berhenti belajar, karena belajar bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja,” kata Bayu Janitra saat menutup sesinya.

Rangkaian acara ditutup dengan talk show bersama Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) dan Anton Soeharyo (CEO MainGame.com) yang membicarakan mengenai pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia kala pandemi, dan perkembangan dunia game yang sedang naik daun.

“Tidak akan ada orang yang mencintai produk lokal selain diri kita sendiri. Saya yakin game developer Indonesia bisa menjadi raja di kandang sendiri,” tutur Anton Soeharyo untuk menutup sesinya.

Pandemi yang melumpuhkan ekonomi, terlebih dalam bidang pariwisata Indonesia membuat kita harus bersatu dan saling mendukung satu sama lain “kuncinya bersatu, kita jangan saling menjatuhkan. Saling mendukung dan bergotong-royong. Saat pandemi ini, imajinasi, inovasi, dan kreativitas kita tidak ada batasnya,” ucap Sandiaga Uno untuk menutup rangkaian acara YOTNC 2021 From Home.

Untuk kamu yang ketinggalan keseruan YOTNC 2021, jangan khawatir! Kamu bisa menyaksikan kembali YOTNC 2021 From Home di YouTube Young On Top (Young On Top TV). Sampai jumpa di YOTNC 2022! (CM)

(yao)