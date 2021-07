SETELAH berjuang melewati 8 kali pressure test, Olivia Tommy akhirnya harus mengakhiri perjuangannya di galeri MasterChef Indonesia Season 8. Olivia harus pulang setelah gagal membuat Tamago.

Olivia pun menuliskan curhatan di Instagram pasca-kekalahannya tersebut. Tidak lupa, dia pun mengucapkan banyak terima kasih pada para juri MasterChef Indonesia yang telah membimbingnya.

"Setelah sekian lama diombang-ambing badai Pressure Test, akhirnya aku harus pulang.





-It's Ok! You've been doing great, Olivia🌸-





Bersyukur banget perjalanan aku di Galeri Master Chef Indonesia bisa sampai sejuh ini. Cukup bangga sama diriku sendiri meskipun sering terjatuh di PT tapi aku tetep berjuang dan bertahan sampai di Top 7 😇 tentunya berkat para juri yang selalu memberikan kritik dan masukan sehingga aku bisa terus membenahi kekuranganku (meskipun tetap masi ada kekurangan) Thankyou chef @arnoldpo @junarorimpandeyofficial @renattamoeloek 😇🙏🏻





Buat kontestan lain semangat yukk siapa nih yg bakal jadi the next MCI season 8!! Ketemu lagi di final yaaa Aku tonton kalian👀👀"

Olivia memang salah satu peserta yang cukup banyak mendapat perhatian. Selain karena selalu lolos di Pressure Test, parasnya juga disebut mirip dengan Chef Renatta Moeloek.

Salah satunya ketika dia berfoto bareng dengan Chef Renatta. Kala itu, Olivia tengah menjalani tantangan tim, dia pun mendapat tempat di tim biru. Melihat postingan ini, netizien pun memberi komentar keduanya mirip.

"11/12 😳😍" tulis rekannya nadya.mci8

"Adik kakak nih😍😍" sambung wynne.mci8

"Mirip bgt seh ini" kata vinniegabrieel menimpali.

Tapi ada juga Netizen yang salah fokus.

"aduuu kak oliv kan senyumnya😳" rhnsyhhh

"Emang mbak² yg kemeja putih senyumnya ber damage besar 😮😮" tutur m.fajar_rianto.

(mrt)