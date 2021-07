GANDA putra bulutangkis Indonesia Mohammad Ahsan dan Hendra Setiawan berhasil menaklukkan wakil Korea Selatan yakni Choi Sol Gyu dan Seo Seung Jae di Olimpiade Tokyo 2020. The Daddies –julukan Ahsan/Hendra– berhasil menang dalam tiga gim.

Atas kemenangan ini, nama Ahsan/Hendra pun berkumandang hingga viral linimasa media sosial Twitter. Bahkan, kata-kata The Daddies telah 32 ribu kali dicuitkan netizen.

Netizen banyak yang mengucapkan selamat dan memberi semangat kepada pasangan ganda putra bulutangkis senior Tanah Air tersebut.

"Hebatt!!! Salut sama The Daddies!!! #badminton #tokyo2020," tulis akun @maeilmandu.

"#Badminton world domination. Daddies Minions sama yuki fukushima masuk trending wowww," komentar @rezaaazhri.

"So proud of Daddies Hendra Ahsan and #Minions Kevin Marcus. Semangat gold medal semakin dekat. #Badminton #Tokyo2020 #BadmintalkTokyo2020 Yuki Fukushima," cuit @paramithamiftaa.

"Mantap Daddies! #INA #Badminton #Tokyo2020," kata @blueskypark07.

"Mudah-mudahan Daddies konsisten di babak knock-out juga ya. Kita doakan bersama. Semangat untuk Minions dan Daddies!!!! #ForumTiongkok #BadmintalkTokyo2020," tulis akun @BadmintonTalk.

Diketahui The Daddies berhasil menaklukkan wakil Korsel Choi Sol Gyu/Seo Seung Jae dengan skor 21-12, 19-21, dan 21-18.

