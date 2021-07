VARIAN delta plus sudah masuk ke Indonesia. Per Rabu 28 Juli 2021, telah ditemukan 7 kasus varian delta plus di Provinsi Jambi.

Di tengah gempuran varian delta yang lebih menular dan kini ditambah dengan sudah masuknya varian delta plus. Strategi apa yang telah dijalankan pemerintah untuk menekan laju angka kasus Covid-19 di Indonesia?

Dikatakan Prof. Wiku Adisasmito, Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 saat ini pemerintah melakukan berbagai upaya antisipasi, selain protokol kesehatan termasuk di antaranya yang utamanya adalah penerapan aturan PPKM di berbagai arah.

“Upaya terbaik adalah menghindari masuknya virus ke tubuh dengan disiplin protokol kesehatan. Pemerintah lewat, penerapan kebijakan PPKM, optimalisasi posko, dan pengaturan pelaku perjalanan untuk mencegah penularan di masyarakat dan impor kasus yang bisa memperburuk kondisi kasus penularan Covid-19 nasional,” tutur Prof Wiku, pada siaran langsung Keterangan Pers Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah Untuk Penanganan Covid-19, Kamis (29/7/2021).

Selain itu, pemerintah sedang menggenjot program vaksinasi nasional. Selain agar semakin cepat tercapai herd immunity atau kekebalan kelompok, tapi juga karena rasio risiko orang yang sudah divaksin lebih rendah daripada orang yang belum divaksin.

“Meminimalisasi penularan yang terjadi juga dengan mempercepat strategi vaksinasi nasional. Sebab peluang terbentuknya varian baru di orang yang sudah divaksin, lebih rendah daripada pada orang yang belum divaksin,” pungkasnya.

(hel)