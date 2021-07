ARIEL Tatum dan hampir semua wanita tak pernah lepas dari makeup. Mulai dari ke pesta hingga di rumah saja, sebagian dari mereka mengenakan makeup.

Sebagai seseorang yang pintar merias diri, gaya makeup Ariel Tatum cocok ditiru, baik untuk pergi ke pesta maupun dalam keadaan santai. Mengutip akun Instagram pribadinya @arieltatum, berikut gaya makeupnya.

Summer glow

Bagi Anda yang ingin menghadiri acara penting, gaya makeup Ariel Tatum yang satu ini boleh banget untuk ditiru. Ia mengenakan gaya makeup summer glow yang mengombinasikan foundation dewy dan juga highlighter.

Selain itu, ia juga memadukan dengan lipstik matte dengan pilihan warna bold seperti merah. Ia juga mengenakan kebaya fuschia yang dipenuhi dengan manik-manik. Rambutnya pun disanggul supaya terlihat lebih pas dengan pakaian yang dikenakannya.

Office look

Selanjutnya, gaya makeup Ariel Tatum sangat cocok ditiru para profesional yang berani mengenakan lipstik berwarna bold. Ariel Tatum terlihat sangat profesional dengan pulasan makeup flawless yang dipadukan dengan lipstik bold bernuansa cokelat tua.

Ia juga memadukan makeup tersebut dengan busana kotak-kotak yang bernuansa abu-abu. Terakhir, rambutnya pun juga ditata layaknya pekerja profesional. Terlihat cantik dan smart, bukan?

No makeup, makeup look

Suka dengan penampilan natural? Cobain deh tiru gaya no makeup, makeup look seperti penampilan Ariel Tatum kali ini. Kunci dari look ini adalah memadukan semua makeup yang memiliki warna natural.

Mulai dari pemilihan warna lipstik, eyeshadow, blush on, semuanya menggunakan warna nude. Alisnya pun dibuat lebih tebal untuk mempertegas penampilannya. Kemudian, ia pun mengenakan jeans untuk membuat tampilannya lebih kasual.

Red and black

Merah dan hitam merupakan perpaduan yang sempurna. Kedua warna ini dapat membuat penampilan Anda terlihat luxury dan anggun. Makanya, Ariel Tatum pun ingin mencoba gaya tersebut pada penampilannya kali ini.

Ia tampil dengan makeup fresh dan flawless yang dipadukan dengan lipstik bold merah. Kemudian, ia juga memadukan riasan tersebut dengan dress off shoulder hitam yang senada dengan warna rambutnya. Tak lupa, ia juga mengenakan anting yang panjang guna menciptakan look yang luxury.