Pecinta Masterchef Indonesia pasti sudah tahu siapa kontestan yang harus keluar dari galeri Masterchef setiap challengenya, seperti yang diketahui, Febs Asyagaf harus meninggalkan galeri 2 minggu lalu. Penasaran seperti apa perjuangan Febs hingga masuk ke TOP 8? Di Farewell With The Chef RCTI+ Febs bercerita dan ngobrol dengan netizen melalui live chat. Farewell With The Chef sendiri adalah program eksklusif RCTI+ yang menghadirkan kontestan Masterchef Indonesia musim 8 yang tereliminasi.

Febs menyapa para penonton live streaming di Farewell With The Chef "Hai semuanya, terimakasih sudah join bersama aku disini! Sebenernya aku deg deg an banget loh kalo siaran live kayak gini. Tapi bagi kalian yang mau kasih dukungan atau hate juga, silahkan bergabung~" Sapa Febs diiringi candaan manisnya.

Febs mengatakan jika dirinya tetap sudah sangat bangga bisa bertahan sejauh ini di galeri. Meskipun sudah tereliminasi, namun bisa menjadi salah satu kontestan MasterChef ke-8 ini saja Febs mengaku sudah senang. "Aku senang! I'm okay right now. Aku harap temen-temen yang dirumah juga selalu dalam keadaan baik dan happy, ya!" Ucap Febs.

Febs juga mengungkapkan jika awal ia mengikuti audisi, ia tidak memberitahu satupun keluarganya. "Jadi aku memang nggak kasih tau siapapun di keluargaku. Yang merekam aku masak untuk audisi online aja, ada mbak dirumah. Waktu aku di telfon dan dinyatakan lolos untuk audisi offline, baru aku kasih tau keluarga. Mereka happy dan support banget aku waktu itu!" Cerita Febs.

Febs juga mengungkapkan jika ia mensubmit videonya di hari terakhir audisi Sangking nervous-nya. Mau dengar selengkapnya cerita dari Febs di *Farewell With The Chef (di embed)* saksikan sekarang di RCTI+. Dan live streaming setiap Senin pukul 17.00 WIB , eksklusif hanya di RCTI+ . Dan jangan lupa download aplikasi RCTI+ di Play Store dan App Store untuk bisa menikmati banyak konten seru lainnya.

Tentang RCTI+ :

RCTI+ hadir sebagai layanan AVOD (layanan Video On Demand berbasis iklan dimana pengguna gratis dalam menggunakannya) & live streaming dari 4 TV terpopuler (RCTI, MNCTV, GTV dan iNews). Hadir juga konten eksklusif yang tidak tayang di Televisi, hanya ada di aplikasi RCTI+. Selain itu juga ada banyak tayangan terbaik seperti Sinetron Legendaris, pertandingan nasional eSports, Drama Korea, Drama China, Film Hollywood, Film Anak. Kemudian RCTI+ berkembang dengan hadirnya 2 fitur lainnya yaitu News dan Radio+. Di dalam News, pengguna dapat membaca berita terlengkap dari berbagai sumber terpercaya. Di dalam Radio+, pengguna dapat mendengarkan radio dari seluruh Indonesia, mendengarkan podcast, cerita suara, musik dan audio book. Pada satu tahun usia RCTI+, RCTI+ menghadirkan 2 fitur baru, yakni Home of Talent (HOT) dan Game. Semua dapat dinikmati dengan mudah tanpa harus registrasi dan secara gratis.

• Website: https://www.rctiplus.com/

• Facebook: https://www.facebook.com/RCTIPlusOfficial/

• Twitter: https://twitter.com/RCTIPlus

• Instagram: https://www.instagram.com/rctiplusofficial/

• Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fta.rctitv&hl=in

• App Store: https://apps.apple.com/us/app/rcti/id1472168599

(DRM)