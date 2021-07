ZEHRA Gunes, atlet voli cantik asal Turki yang menyita perhatian di Olimpiade Tokyo 2020. Selain performanya di lapangan, juga karena paras cantiknya yang membuat mata terpesona.

Cantik dan jago di lapangan, dara yang memegang posisi sebagai middle blocker satu ini bahkan kabarnya dijuluki sebagai bidadari voli asal Turki. Tak hanya mampu menyihir banyak orang saat di lapangan, Zehra juga tampil menarik ketika bersantai di luar lapangan.

Ingin lihat seperti apa sih potret atlet cantik Zehra Gunes di luar lapangan? Merangkum akun Instagram pribadinya, @zehragns18, Jumat (30/7/2021), mari simak ulasan singkatnya berikut di bawah ini.

1. Tersenyum lebar





Jalan-jalan santai menikmati cerahnya sinar matahari, Zehra yang tampil segar dengan kaus merah dan bucket hat, terlihat memajang senyum sumringahnya. “Killer smile,” puji Ammar****

2. Pose santai





Nah kalau yang satu ini, adalah potret cantik Zehra saat duduk santai di taman. Mengenakan outer floral warna putih, peraih medali emas di perhelatan U23 World Championship 2017 tampak tersenyum simpul ke arah kamera. “Love you beautiful,” komentar dari pemilik akun bernama Cai***iun

3. Close-up





Lewat akun Instagramnya, Zehra terlihat pernah mengunggah potret close-up wajah cantiknya yang terlihat natural tak dipoles makeup. Saking cantiknya, kecantikan peraih Vestel Special Prize 2017-2018 ini sampai biking bingung netizen loh! “Why are you so beautiful??” seru ***_jm

4. Ngopi cantik

Potret dari definisi ‘ngopi cantik’ yang sesungguhnya, mengenakan setelan kasual T-shirt lengan pendek warna hijau army dan ripped denim pants, Zehra tersenyum manis sambil memegang secangkir kopi. 5. Manis dengan outfit floral

Belum lama ini, Zehra pernah mengunggah tampilan cantik dirinya dalam balutan outfit bermotif floral warna merah muda lembut yang membuat look Zehra terlihat semakin manis.