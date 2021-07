COVID-19 varian Delta Plus yang ditemukan di dua wilayah menjadi sorotan publik belakangan ini. Mutasi virus tersebut diketahui lebih mudah menyebar dan kebal terapi antibodi.

Informasi yang diterima MNC Portal, pasien Covid-19 varian Delta Plus di Jambi sempat dirawat di RS Raden Mattaher. Kedua pasien tersebut diketahui terpapar Delta Plus dalam pemeriksaan whole genome sequencing (WGS).

Kementerian Kesehatan melalui Juru Bicara Covid-19 Siti Nadia Tarmizi pun menyampaikan kabar terbaru mengenai dua pasien varian Delta Plus di Jambi tersebut.

"Benar, mereka sudah sembuh karena ini kan surveilans," terang Siti Nadia melalui pesan singkat, Jumat (30/7/2021).

Dia melanjutkan bahwa penemuan kasus varian Delta Plus tersebut dari pengecekan WGS yang sifatnya surveilans. "Jadi, hasil pemeriksaan sudah didapat sejak 2-3 minggu yang lalu," tambah Siti Nadia.

Selain varian Delta Plus, di RS Raden Mattaher juga diketahui ada pasien Covid-19 dengan varian berkode AY.3 yang juga masih dalam keluarga varian Delta, tapi beda dengan Delta Plus (AY.1).

Diketahui, Satgas Penanganan Covid-19 Jambi kini tengah melacak pasien Delta Plus yang telah sembuh tersebut untuk mendata lebih jauh mengenai riwayat kontak eratnya.

"Kami akan lacak dengan cepat, kami akan cari orang yang terpapar ini karena data yang dikirim hanya menyantumkan nomor dan perkiraan usia yang memang sudah SOP-nya begitu," papar Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Jambi, Johansyah.

