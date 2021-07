Pecinta MasterChef Indonesia pasti sudah tahu siapa kontestan yang keluar dari galeri Masterchef. Seperti yang diketahui, Olivia Tommy harus meninggalkan galeri minggu lalu. Di Farewell With The Chef RCTI+, Oliv berbagai cerita bagaimana MasterChef musim ke-8 ini menjadi yang pertama mendapatkan challenge 45 menit. Farewell With The Chef sendiri adalah program eksklusif RCTI+ yang menghadirkan kontestan MasterChef Indonesia musim 8 yang tereliminasi.

Yang mengikuti MasterChef dari musim pertama pasti tahu, jika biasanya kontestan di berikan waktu 60 menit oleh juri untuk memasak di setiap challengenya. Namun berbeda di musim ke-8 ini, rata-rata kontestan hanya diberikan waktu 45 menit. Bahkan untuk pressure test sekalipun. Kok bisa, ya?

Ternyata itu semua adalah ulah pak Adi. "Jadi sebenernya awal episode itu, kita masak ya seperti biasa. Waktunya 60 menit. Tapi di pertengahan episode sampai aku tereliminasi nih, kebanyakan kita cuman dikasih waktu 45 menit. Dan ini season yang pertama yang ada peraturan itu. Ini semua karena pak Adi! Karena pak Adi ngide nih, nggak tau kenapa kok jadi keterusan." Ungkap Oliv di depan para penonton.

Oliv juga mengaku ia sangat keteteran pada awalnya. Time management nya buruk, ditambah perpotongan waktu membuat ia harus masak sambil kewalahan. Namun berkat keuletannya berlatih, lama-lama Oliv merasa mulai terbiasa. Meski tereliminasi di TOP7, Oliv mengungkapkan sudah mendapatkan banyak ilmu baru yang bisa ia dapat hanya di MasterChef.

