MASTERCHEF Indonesia (MCI) Season 8 telah memasuki episode ke-17. Di episode yang tayang pada Sabtu (31/7/2021) ini, tersisa 6 peserta yang harus beradu masak untuk dapat melanjutkan mimpi nya menjadi The Next MasterChef Indonesia dan mendapatkan 'Chef Jacket'.

Seiring berjalannya waktu, netizen khususnya para penonton MasterChef pun mulai mengelukan Pak Adi sebagai salah satu peserta yang dianggap menjadi unggulan.

Selain karena karakternya yang menghibur, Pak Adi juga dianggap memiliki skill memasak yang mumpuni di antara peserta lainnya yang tersisa di babak 6 besar. Netizen pun menjulukinya sebagai 'Lord Adi'.

Julukan tersebut pun sampai juga di telinga para juri. Menyadari hal tersebut, Chef Juna yang terkenal akan sikap galak dan ketusnya terhadap peserta pun kembali menunjukkan hal tersebut kepada Pak Adi. Ia mengejek Pak Adi yang dijuluki 'Lord' namun belum pernah memenangkan satu pun challenge selama perhelatan MCI Season 8!

"Mengaku jago tapi belum pernah menang challenge sama sekali. Ya, Pak Adi", sindir Chef Juna.

Tidak sampai disitu saja, Chef Juna pun secara jelas menantang peserta asal Sumatera tersebut terkait julukan serta kelihaiannya diatas dapur.

“Kamu punya julukan Lord dan Time Controller, I know about it but pastikan kamu harus menjadi pemenang di setiap challenge. Especially, today” , ucap Chef Juna tegas.

Mendapatkan tekanan tersebut, Lord Adi tampak sedikit terbebani. Saat penentuan challenge pertama memasak dengan bahan yang sudah disediakan, ia tampak semakin tertekan usai mendapatkan bahan yang tidak sesuai harapannya.

Adapun sebagai pembukaan, para peserta diberikan challenge oleh ketiga juri berupa mengolah makanan dengan bahan tepung, susu dan kacang-kacangan dengan durasi waktu 60 menit.

Saat maju mengambil undian, Lord Adi mendapatkan bola berwarna biru yang berisikan bahan masakan yaitu rice, jauh dari harapannya yang menginginkan mendapatkan bahan Hazelnut. Ia pun mengungkapkan kekecewaan sekaligus kekhawatirannya.

“Saya suka warna biru, tapi jujur bingung mau ngolah apa”, ujar sang Lord.

Saat juri menyatakan waktu memasak dimulai, seluruh peserta pun sudah memiliki bayangan untuk memasak apa. Mereka kemudian berlarian untuk mencari bahan. Namun hal demikian tidak berlaku buat Lord Adi, ia tampak masih kebingungan.

“Waktu memasak sudah dimulai, tapi aku jujur masih bingung mau masak apa. Sambil berjalan-jalan , aku memikirkan mau masak apa”, ujar sang peserta yang dijuluki Time Controller karena kemampuannya untuk menyelesaikan tantangan sebaik mungkin dengan berapapun durasi waktu yang dikasih oleh juri tersebut.

