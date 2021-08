MASTERCHEF Indonesia (MCI) Season 8 Episode 17 menjadi momen manis bagi Adi. Meski sempat digertak oleh Chef Juna, Adi berhasil membuktikan julukan 'Lord' tak sembarangan disematkan kepadanya.

Chef Juna menggertak Adi karena terlalu overrated. Dijuluki 'Lord' dan 'Time Controller', Adi belum pernah memenangkan challenge sekalipun. Namun, akhirnya Adi untuk pertama kalinya berhasil memenangkan challenge pertama di momen yang cukup genting yakni di babak 6 besar.

Presentasi Buruk Rupa tapi Rasa Enak Sekali

Usai menyelesaikan tantangan selama 60 menit, seluruh peserta diminta untuk mempresentasikan hasil masakannya di hadapan para juri. Adapun Lord Adi menghidangkan menu Rice Putu with Lamb Curry Masala.

Mendapat giliran presentasi kedua setelah Jesselyn, Lord Adi pun sempat tidak yakin terhadap hasil masakannya yang menurutnya, plating nya berantakan. Benar saja, hal tersebut langsung menjadi sorotan ketiga juri.

Namun usai mencicipi masakan peserta yang berasal dari Tanah Datar, Sumatera Barat tersebut, seluruh juri kompak memuji masakan Pak Adi!

“Your Masala is really good, tapi maybe Putu is not. Lebih padat, lebih berbentuk, kalau begini jadi seperti dedek” , komentar Chef Juna.

Setali dengan Chef Juna, Chef Renatta pun mengomentari rasa dan plating dari kondimen Putu milik Pak Adi. “Curry nya enak, tasty, rasa kaldu nya dapet. Disini masalahnya Putu” ujar Chef Renatta.

Sedikit berbeda dengan kedua juri nya, Chef Arnold tampak tidak mempermasalahkan Putu. Ia malah fokus mengkritisi plating yang menurutnya sangat buruk rupa tersebut.

“Ugly dish , tapi dari buruk rupa itu rasa nya tasty. You need to work on your presentation” puji Chef Arnold sekaligus memberikan saran.

Otomatis Lolos 5 Besar Sementara itu kelima peserta lainnya bukannya tanpa pujian. Bahkan karena performa dari para peserta yang cukup memuaskan, juri pun memuji seluruh peserta dan mengatakan bahwa pada tantangan kali ini, nilai para peserta sangat mepet. Namun di tengah ketatnya persaingan, juri pun secara mengejutkan memutuskan bahwa Lord Adi adalah pemenang dari tantangan tersebut, yang membuatnya juga sekaligus otomatis lolos babak 5 besar! “Congratulation, Lord Adi!!" , ucap Chef Arnold membuka hasil penjurian. "Mungkin penonton akan bilang settingan, walaupun presentasi nya buruk, but rasa can not lie” , lanjut Chef Arnold Chef Juna yang awalnya meremehkan Lord Adi pun akhirnya secara sportif memuji peserta yang juga merupakan sosok peserta paling tua di MCI Season 8 tersebut. "Oke mungkin saya di awal sempat meremehkanmu, but look at the bright side, you win”, ucap Chef Juna memuji. Mendengar pengumuman tersebut, Lord Adi pun tak bisa menyembunyikan ekspresi bahagia dan lega nya. Seperti biasa, ia kemudian memberikan komentarnya yang mengundang gelak tawa peserta lain dan juga para juri. “Saya terus berjuang, akhirnya di titik yang sangat penting, aku berhasil menang untuk pertama kalinya. akhirnya juri mengakui kekaisaran saya!," celetuknya.