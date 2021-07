KEBIASAAN merupakan hal yang sangat penting bagi diri kita untuk terus berkembang menjadi individu yang lebih baik. Salah satu kebiasaan positif yang dapat dengan mudah dijalani yaitu kebiasaan membaca buku.

Dengan membaca buku, kita dapat mengubah hidup dan cara pandang terhadap dunia. Hal ini pun dialami oleh konten kreator edukasi, Zahid Azmi Ibrahim. Di YouTube channel miliknya, Zahid membagikan 4 rekomendasi buku yang telah mengubah hidupnya.

“Dalam 3 tahun kebelakang ini banyak banget pelajaran yang aku dapatkan yang mengubah hidupku. Mulai dari caraku berpikir, caraku bertindak, dan juga pilihan-pilihan hidup yang aku buat” tutur Zahid.

Buku yang pertama adalah “For The Love of Physics” yang ditulis oleh Walter Lewin yang merupakan profesor dari Massachusetts Institute of Technology. Dari buku tersebut Zahid mempelajari keindahan dari ilmu pengetahuan.

Buku kedua yaitu “Factfulness” karya Hans Rosling yang membuat Zahid menjadi lebih positif dan optimis. Buku tersebut menjelaskan beberapa insting atau kecenderungan manusia melihat dunia dari hal-hal yang buruk.

Baca Juga : Tetap Produktif Jalani Gap Year ala Zahid Azmi Ibrahim

Kemudian buku ketiga yaitu “The Dip” yang ditulis Seth Godin, buku yang singkat tapi sangat berpengaruh ke hidup Zahid. Pada buku tersebut diajarkan 3 macam kurva yaitu the dip, jalan buntu, dan juga jurang. Pelajaran yang diambil dari buku tersebut pun sangat membantunya dalam memilih keputusan.

Buku terakhir adalah “The Courage To Be Disliked” yang merupakan karya dari Ichiro Kisimi dan Fumitake Koga. Setelah membaca buku tersebut, Zahid menyadari bahwa kecerdasan emosionalnya meningkat.

Yuk simak video lengkapnya hanya di YouTube channel Zahid Azmi Ibrahim!

https://www.youtube.com/watch?v=zf3vzJJKFTQ

---

PT Suara Mas Abadi (SMA) dengan label Hits Records adalah perusahaan bergerak dalam bidang industri rekaman di bawah PT Star Media Nusantara (SMN) yang merupakan bagian dari PT MNC Studios International Tbk.

Hits Records memantapkan fokusnya kepada karya musik bergenre Pop, Folks, RnB, dll. Kesuksesan Hits Records dapat dilihat dari talenta-talenta yang dimiliki, seperti Andmesh Kamaleng, Mahalini Raharja, Nuca, Novia Bachmid, dll.

PT Suara Mas Abadi mengembangkan diri dengan membentuk divisi digital yang diberi nama StarHits dengan fokus untuk monetisasi aset digital MNC group, bekerjasama dengan banyak konten kreator untuk memproduksi konten yang bermutu.

StarHits juga ditunjuk oleh YouTube sebagai MCN (Multi Channel Network). Selain menyediakan layanan dalam pengelolaan konten, StarHits memiliki tujuan untuk mendistribusikan konten secara efektif ke seluruh platform media untuk meningkatkan jangkauan audiens, perlindungan konten atau hak cipta, & monetisasi konten.

Temukan kami di:

Website: https://www.starhits.id/

Facebook: https://www.facebook.com/starhitsidn

Twitter: https://twitter.com/Starhitsid

Instagram: https://www.instagram.com/starhitsid/

#zahidazmiibrahim

#smn

#starhits

#hitsrecords

#msin

#mncstudiosinternational

(hel)