Keindahan alam Danau Toba di Sumatera Utara memang tak bisa diragukan lagi. Salah satu destinasi super prioritas #DiIndonesiaAja ini memang memesona.

Mengeksplorasi keindahan Danau Toba memang tak ada habisnya. Anda bisa menikmati keindahan alam Danau Toba setelah pandemi melandai dan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dilonggarkan secara bertahap, ya.

Nah, potensi alam lainnya di Danau Toba yang tak kalah membanggakan, yakni hasil alamnya berupa kopi. Cita rasa kopi dari Sumatera Utara ini mampu menyihir para penikmat kopi di Indonesia hingga di penjuru dunia. Mengonsumsi kopi asal Sumatera Utara ini membuat Anda semakin #BanggaBuatanIndonesia.

Nah, kira-kira ada kopi apa saja di Sumatera Utara? Berikut Okezone sajikan informasinya.

1. Kopi Sidikalang

Kopi Sidikalang menjadi salah satu primadona kopi dari Sumatera Utara. Sesuai dengan namanya, kopi ini berasal dari daerah Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Kopi sidikalang tumbuh di Bukit Barisan yang berhawa sejuk dengan ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut.

Kopi Sidikalang memiliki tekstur yang lebih halus dibandingkan jenis kopi lainnya dan aromanya tidak terlalu kuat, sehingga cocok untuk dikonsumsi siapa pun.

2. Kopi Sipirok

Dominasi rasa rempah pada kopi Sipirok cukup kuat, berbeda dengan jenis kopi kebanyakan yang lebih dominan rasa buahnya. Aromanya pun tercium sangat khas arabika yang pekat.

Ciri lain dari kopi Sipirok adalah rasa pahit yang kental dengan rasa sedikit manis karena tingkat keasamannya yang rendah. Buat Anda yang ingin mencicipi kopi, tapi memiliki masalah asam lambung, kopi Sipirok bisa jadi pilihan yang aman untuk dicoba, nih!

3. Kopi Mandailing

Sejak tahun 1980-an, kopi Mandailing sudah dikenal sebagai salah satu kopi terbaik di dunia. Kopi Mandailing pertama kali ditanam di Kawasan Mandailing Natal, tepatnya di daerah Pekantan.

Kopi Mandailing memiliki cita rasa khas yang digemari oleh para pencinta kopi dunia, yaitu tingkat keasaman yang rendah dan tingkat kekentalan yang tinggi. Sementara itu, jenis kopi yang paling disukai dari kopi Mandailing adalah kopi arabika.

4. Kopi Tarutung

Nama kopi ini berasal dari tempat asalnya, yaitu Tarutung yang merupakan Ibu Kota Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Kopi ini umumnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu kopi arabika dan robusta. Keistimewaan kopi Tarutung tersimpan pada kualitas rasa dan aromanya, nih.

Kopi Tarutung didominasi rasa pahit, gurih, dan sedikit asam. Uniknya, aroma kopi ini pun sangat spesial, dengan wangi yang berbeda-beda karena terpengaruh oleh berbagai tanaman yang tumbuh di sekitarnya.

5. Kopi Lintong

Last but not least, kopi khas dari tanah Toba lainnya yang patut dicoba adalah kopi Lintong. Nama kopi Lintong diambil dari nama asal daerahnya, yaitu Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara.

Kopi jenis arabika ini teksturnya lembut dan aromanya tajam. Kopi Lintong memiliki rasa yang khas, yaitu perpaduan rasa pedas, herbal, rempah, kacang, dan cokelat.

Dengan masing-masing keunikan cita rasa yang berbeda, beberapa jenis kopi yang ada di Sumatera Utara ini bisa jadi pilihan untuk dikonsumsi saat work from home. Anda bisa #BeliKreatifLokal kopi Sumatera Utara secara online dari pelaku usaha kreatif, seperti Anomali Coffee, Portacaba, dan First Crack Coffee.

Meski beraktivitas #DiRumahAja, tetap disiplin menjalankan 6M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menjauhi kerumunan, dan menghindari makan bersama. Di samping itu, berpartisipasi dalam program vaksinasi Covid-19 untuk meningkatkan kekebalan tubuh dari ancaman virus, ya.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan kopi menjadi penghasil devisa terbesar keempat untuk Indonesia setelah minyak sawit, karet, dan kakao.

Dalam lima tahun terakhir pertumbuhan kopi meningkat, dari tahun 2018-2019 konsumsi domestik mencapai 4.800 kantong berkapasitas 60 kilogram atau 288 ton. "Mari kita ambil peran untuk bisa melestarikan kopi Indonesia hingga semakin terkenal di pentas dunia," ujarnya.

