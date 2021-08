BETE pengin makan di restoran, tapi PPKM diperpanjang sampai 9 Agustus 2021? Enggak usah khawatir, Anda tetap bisa pesan makanan dari rumah, bahkan harganya lebih murah loh.

Ya, selama PPKM gerai makanan banyak yang memberi promo untuk Anda. Baik membeli secara take away atau pakai aplikasi ojek online.

Restoran mana saja ya yang memberi diskon promo selama PPKM ini? Dirangkum Selasa (3/8/2021), berikut ulasannya.

Pizza Hut

Merayakan Kemerdekaan, Anda bisa coba kreasi pizza Merah Putih loh. Dilansir dari Instagram resminya, sajian pizza persegi ini crunchy karena ada pinggiran keju garing. Harganya mulai Rp99 ribu.

"Jadi siap bikin momen perayaan kemerdekaan di rumah jadi makin meriah dan tentunya perut merdeka dari rasa lapar," isi caption.

Bukan hanya itu, gerai ini juga memberikan voucher diskon biar irit. Frangky P. Angelo dari Tupperware Indonesia mengatakan, bagi para member, jika ingin beli Large Pan Meat Lovers, bisa dapat potongan harga 15% loh. Lumayan banget kan?

Ya, Anda bisa memanfaatkannya saat dine in dan take away. Diskon ini bisa dinikmati di seluruh Indonesia.

Pepper Lunch

Sudah dapat vaksin Covid-19? Beruntung banget ya, lebih untung lagi Anda bisa menikmati promo menarik dari restoran di Indonesia.

Salah satunya restoran Pepper Lunch ini menawarkan promo Pay 1 For 2! Anda yang membeli Pepper Steak, bisa dapat satu menu Chicken Pepper Rice loh.

Promo ini berlaku untuk dine in dan take away dan berakhir pada 29 Agustus 2021.

"Let's get ready to greet the new week, but first let's end this weekend with an amazing meal! Showing your Vaccine certificate!😍," tulis caption di Instagram resminya.

J.co Donuts

Makan donat sepertinya bisa bikin hari Anda makin berwarna. Manis dan lembutnya donat juga bisa jadi camilan manis saat WFH.

Enggak perlu ke mal deh, selama PPKM ini Anda hanya merogoh kocek Rp109 ribuan, untuk mendapatkan donat 1/2 lusin dan JClub.

Dilansir dari Instagram resminya, Anda bisa mendapat promonya di situs resmi J.co, mulai 2 Agustus sampai 8 Agustus 2021.