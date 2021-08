Pasangan ganda putri Indonesia Greysia Polii dan Apriyani berhasil menyabet medali emas dalam Olimpiade Tokyo 2020.

Mereka berhasil meraih medai emas pertama bagi indonesia usai Menang dua set langsung dengan skor 21-19, 21-16.

Euforia kemenangan ini pun turut menggema melalui linimasa Twitter.

Tagar #GreyApFinalTokyo2020 pun menjadi trending topik nomor satu di Twitter. Ratusan ribu warganet mengucapkan selamat dan terima kasih atas perjuangan Greysia dan Priyani.

Warganet juga turut menyertakan foto ganda putri itu dalam cuitanya.

"YAAASSHHHH!!!! #GreyApFinalTokyo 2020," cuit @gascinee.

"Jujur gue udah berbulan-bulan ga nangis, tapi kali ini bener-bener nangis. Call me lebay or whatever but I'M SO PROUD OF This Girls!!!. Once again, congratulations&thank you for ur hardwork #GreyAPFinalTokyo2020 #GreyAp #GrepsiaPolii #Tokyo2020 #Badminton #Olimpics2020," kata @jnnrby16_

"KALIAN KEREN BANGET GUYSSS. THE REAL QUEEN #GreyApFinalTokyo2020," tulis @ChHuda5.

Tak hanya tagar #GreyApFinalTokyo2020, warganet pun turut menuliskan ALHAMDULILLAH YA ALLAH, sebagai ucapan bersyukur atas kemenangan ganda putri kebangganan Indonesia ini.

"ALHAMDULILLAH YA ALLAH. Thx for ur hardwork GreyAp. Permainan hari ini keren banget. Have fun today and don't forget to rest well. We always be porud of you. Siapa kita??? INDONESIA! let's cry happily together! #INA #Badminton #GreyApFinalTokyo2020 #SemangatGreyAp," tulis @pacargoeuntaek.

"Yang ikut nangis... mana suaranya. Alhamdulillah ya Allah #GreyApFinalTokyo2020," cuit @tuanputriitay.

"Gue bener-bener gatau mau ngomong apalagi, bener-bener ALHAMDULILLAH YA ALLAH," kata @eongdeongideul

"Vibes mereka pas di lapangan dari awal udah kayak pemenang sih. SELAMAT YAAAA. ALHAMDULILLAH YA ALLAH!!!," tulis warganet lain.

(DRM)