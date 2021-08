Menikah dengan Greysia Polii, Felix Djimin: I Think It's My Calling

Vania Ika Aldida, Jurnalis · Selasa 03 Agustus 2021 08:09 WIB

0TOTAL SHARE Link successfully copied A A A AKHIRNYA Greysia Polii dan Apriyani Rahayu berhasil membawa pulang medali emas di cabang olahraga bulu tangkis ganda putri dalam Olimpiade Tokyo 2021. Prestasi keduanya membuat masyarakat penasaran dengan sosok dua pebulutangkis tersebut, terlebih terkait kehidupan asmara mereka. Greysia Polii merupakan seorang wanita berusia 33 tahun yang baru saja menikah pada 23 Desember 2020 kemarin. Ia diketahui menikah dengan seorang pengusaha perhiasan bernama Felix Djimin. Dalam video berdurasi 9 menit tersebut, atlet berdarah Minahasa ini menyebut bahwa dirinya sejak kecil sudah mencintai bulu tangkis. Ia bahkan rela meninggalkan keluarga demi cita-citanya sejak usia 10 tahun. "Aku memang main bulu tangkis udah dari kecil. Dari Manado ke Jakarta umur delapan, masuk klub (bulu tangkis) umur 10 udah harus masuk asrama, ninggalin keluarga. Umur 15 masuk pelatnas, sampai sekarang," ungkap Greys dalam video tersebut. Felix mengaku lebih dulu mengenal kakak kandung Greys dan keponakannya. Bahkan kisah asmara Greys dan Felix terjadi lewat perkenalan tak sengaja dan juga pergelangan kaki yang terkilir. Sama-sama sibuk dengan pekerjaan masing-masing, tak membuat keduanya menyerah untuk mempertahankan cinta mereka. Bahkan waktu keduanya untuk bisa bertemu dan menghabiskan waktu bersama, hanya dapat dilakukan dalam waktu singkat. "Karena waktu kita sangat sedikit, jadi kita seperti long distance relationship. Dia tentunya sibuk, aku juga sibuk, sehingga waktu yang sangat sedikit itu dan plus perbedaan kita membuat rasanya ketika menjalankan itu, banyak mengorbankan hati dan perasaan," kata Felix. "Membangun sebuah hubungan yang lebih serius, tapi kok komunikasinya kurang? Dia nganterin ke airport, dia bela-belain, tapi itu cara kita bisa spend time," timpal Greys. Sempat beradu argumen, Greys mengaku sempat menanyakan pada Felix mengapa ia masih ingin mempertahankan hubungan tersebut. Kala itu, Greys mengaku hanya mendapatkan jawaban singkat yang akhirnya membuatnya berpikir dan berusaha untuk menjadi lebih baik, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga Felix, serta keluarga. "Aku ingat waktu itu kita lagi adu argumen, terus kenapa kok masih mau bertahan? Terus dia (Felix) cuma bilang, I think it's my calling," ucap Greys. "Waktu kita lagi adu argumen, aku sadar dia berkorban, dia melakukan segala yang dia bisa. Ini enggak fair, mendingan, mungkin kamu bisa sama yang lain. Akhirnya aku mau berubah, aku mau introspeksi itu untuk dia. Untuk pasangan, untuk keluarga, untuk orang-orang sekitar supaya mereka bisa menikmatinya," tambahnya. Putri dari pasangan Willy Polii dan Evie Pakasi ini menyadari bahwa selama menjalani hubungan enam tahun lamanya, Felix lah yang lebih banyak berkorban untuknya. Hal itu yang akhirnya membuat Greys memilih untuk memantapkan hatinya pada Felix. "Felix yang partnya harus lebih banyak menunggu dan berkorban, karena dia memilih seseorang yang hidupnya tuh bukan cuma punya dirinya, atau keluarganya, atau orang-orang disekitarnya. Tapi lebih kepada hal yang lebih besar, yang mencakup bangsa," kata Greysia Polii. "Saya enggak yakin kalau laki-laki lain bisa bertahan," pungkasnya. (DRM) # Greysia

