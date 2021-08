GELARAN pesta olahraga Olimpiade Tokyo 2020 memang bertabur bintang. Banyak atlet-atlet dari berbagai negara sukses menarik perhatian, salah satunya Yuki Ishikawa.

Yuki Ishikawa merupakan kapten tim nasional voli putra Jepang yang baru-baru ini viral di linimasa TikTok saat beraksi melawan tim nasional Italia. Dalam video yang beredar viral di sosial media tersebut, pria kelahiran 11 Desember 1995 itu membuat netizen terpesona, terutama kaum Hawa,

Karena, Yuki Ishikawa sempat tak sengaja tertangkap kamera sedang mengedipkan matanya alias wink. Dia juga tersenyum manis ke arah lawan saat bertanding melawan timnas voli Italia.

Jadi penasaranpotretkapten timnas voli putra Jepang peraih titel Most Valuable Player (MVP) di Italian Volleyball League 2021-2021 ini? Berikut Okezone rangkumkan potretnya dari akun Instagram Yuki Ishikawa, Selasa (3/8/2021) :

1. Pose di logo Olimpiade

Belum lama ini Yuki baru menunggah potret dirinya berpose di depan logo Olimpiade yang berada di Wisma Atlet Olimpiade Tokyo. Tampil kasual dengan atasan kaus jersey merah jingga dan celana pendek hitam, dan sandal jepit model selop. “Love you and supporting you from Thailand,” kata akun See***la**r

2. Serius saat tanding





Nah kalau yang ini adalah potret wajah tampan Yuki yang yang sedang berseru. Saat dirinya, yang bermain untuk klub Power Volley Milano, Italia menjalani pertandingan di CEV Challenge Cup.

3. Smash bola

Penampilan atlet peraih penghargaan Best Scorer dan Spike Award di gelaran All Japan Intercollegiate Volleyball Championship dengan seragam jersey warna biru dongker, saat sedang melompat tinggi di belakang net bersiap meng-smash bola 4. Tak kalah ganteng dengan atlet lain

Berfoto bersisian bersama atlet renang ternama Jepang, Daiya Seto, berkaus hitam dan memajang senyum manis, Yuki tak kalah charming dari Daiya bukan?