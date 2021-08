CINTA Laura pamer photoshoot terbaru dengan konsep markisa bergaya edgy look. Entah dari mana konsep itu datang namun hasil akhirnya patut diacungi jempol.

Ya, artis multitalenta tersebut tampil sangat memikat dengan pakaian edgy warna mentereng dengan jinjingan markisa di tangannya. Tak hanya itu, rambutnya yang dibuat curly pun memberi kesan fresh di tampilan Cinta Laura.

Di artikel ini MNC Portal coba memperlihatkan beberapa foto Cinta Laura yang berhasil dirangkum, berikut ulasannya:

1. Otot perut mengalihkan duniaku!





Di foto ini, Cinta Laura langsung tampil stunning dengan gaya edgy yang benar-benar kekinian. Bukan hanya pakaian mentereng dan berlayer yang dikenakan, tetapi juga pose dan otot perutnya yang mengintip.

Ya, otot perut ini pun disadari Ufa Sofura, dancer profesional. "Abs on point," katanya di kolom komentar. Begitu juga respons dari @anindyavivi, "Babe those abs!!!". Cinta pun membalasnya, "Thanks Vivi."

Jika mengacu pada keterangan foto, Cinta Laura mengenakan outfit dari brand Tangan Official yang ternyata memang fokus ke item fashion rare-collection yang super edgy. Itu kenapa pakaian yang dikenakan Cinta mungkin baru pertama kali Anda lihat juga di media sosial.

2. Muka boneka mode on





Kalau di foto ini, kita bisa lihat Cinta Laura bergaya layaknya boneka atau manekin. Wajahnya tampak innocence ditambah dengan postur tubuh yang santai membuat hasil foto tampak cantik.

Jika foto sebelumnya Cinta seperti hendak melempar markisa di tangannya, kali ini dia seperti menjaganya baik-baik kantong berisi markisa tersebut. Foto konsep begini saja hasilnya tetap high fashion, ya.

3. Makan Markisa Jika sebelumnya Cinta hanya menjinjing markisa di tangannya, kini dibelah dan coba dimakan atau sekadar ditempel di depan mulut. Pose tersebut ternyata high fashion sekali, lho. Terlebih, ekspresi matanya tetap bermain di depan kamera seperti ini membuat fotonya tampak tak biasa. Dari foto ini juga kita bisa lihat detail busana yang dipakai Cinta. Super edgy dengan aksen layering dan full statement di satu bagian yang sama. Cool! 4. Tunjuk isi markisa Belum puas cuma memakannya, Cinta kali ini memperlihatkan isi dari buah markisa dengan pose ala model profesional. Ya, dia angkat salah satu tangan dan disilangkan ke sisi sebaliknya dan hasilnya, fantastis! Di foto ini pun kita bisa melihat otot perut Cinta yang benar-benar terbentuk dengan baik. Itu adalah hasil olahraga rutinnya selama ini dan tentunya pola hidup sehat yang sudah dijalani dengan serius sejak lama. Pretty and strong!