ACARA MasterChef Indonesia kembali tayang dengan season terbarunya yaitu season ke-8. Juri yang ikut memeriahkan acara tersebut pun masih sama dengan season sebelumnya yaitu Chef Juna, Chef Renatta, dan Chef Arnold.

Pada Galeri 15, peserta ditantang untuk membuat hidangan dari bahan tepung dan susu. Terdapat 6 set bahan dimana 1 orang akan menggunakan 1 set tepung dan susu berdasarkan undian yang didapat.

Seluruh peserta pun mengambil bola undian secara bergantian. Nadya mendapat set oat, Jesselyn set pistachio, Adi set beras, Jenny set hazelnut, Wynne set almond, dan Bryan set coconut.

Saat mulai memasak, Adi merasa tertantang untuk membuat hidangan terbaiknya karena Chef Juna sempat menyebutkan bahwa Adi belum pernah memenangkan challenge apapun. Ia pun memilih untuk membuat putu.

“I don’t know apakah kamu beruntung, apakah kamu main aman. Kamu mempunyai julukan Lord Adi Si Pengendali Waktu, I don’t know what that is” tutur Chef Juna.

“Putu yang saya buat kali ini dia lebih kering, berbeda daripada putu yang ada di Indonesia” tutur Adi.

Berhasilkah Adi mendapat pujian dari Chef Juna? Yuk intip keseruan Galeri 15 hanya di YouTube channel MasterChef Indonesia!

https://www.youtube.com/watch?v=U4hvxfQl3s8

Baca Juga : Tantangan Daging Kelinci, Jenny MasterChef Indonesia Ingat Juna Peliharaannya

PT Suara Mas Abadi (SMA) dengan label Hits Records adalah perusahaan bergerak dalam bidang industri rekaman di bawah PT Star Media Nusantara (SMN) yang merupakan bagian dari PT MNC Studios International Tbk.

Hits Records memantapkan fokusnya kepada karya musik bergenre Pop, Folks, RnB, dll. Kesuksesan Hits Records dapat dilihat dari talenta-talenta yang dimiliki, seperti Andmesh Kamaleng, Mahalini Raharja, Nuca, Novia Bachmid, dll.

PT Suara Mas Abadi mengembangkan diri dengan membentuk divisi digital yang diberi nama StarHits dengan fokus untuk monetisasi aset digital MNC group, bekerjasama dengan banyak konten kreator untuk memproduksi konten yang bermutu.

StarHits juga ditunjuk oleh YouTube sebagai MCN (Multi Channel Network). Selain menyediakan layanan dalam pengelolaan konten, StarHits memiliki tujuan untuk mendistribusikan konten secara efektif ke seluruh platform media untuk meningkatkan jangkauan audiens, perlindungan konten atau hak cipta, & monetisasi konten.

Temukan kami di:

Website: https://www.starhits.id/

Facebook: https://www.facebook.com/starhitsidn

Twitter: https://twitter.com/Starhitsid

Instagram: https://www.instagram.com/starhitsid/

#masterchefindonesia

#smn

#starhits

#hitsrecords

#msin

#mncstudiosinternational

(hel)