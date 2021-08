TATO memang kerap digunakan untuk mengekspresikan seni dengan tubuh sebagai kanvasnya. Biasanya tato dibuat memiliki makna atau bentuk ekspresi diri.

Tato pun kerap dimiliki oleh para musisi, pemain bola bahkan aktor atau aktris. Salah satunya adalah pentolan Maroon 5, Adam Levine yang memiliki sejumlah tato di tubuhnya. Tapi, nampak kurang puas, Adam Levine pun kembali menambah tatonya.

Melalui akun Instagram pribadinya, Adam baru saja membagikan video timelapse yang memperlihatkan proses perjalanan tato baru di bagian kaki yang menutupi seluruh bagian kaki kanannya.

Tak tanggung-tanggung, seperti dikutip Page Six, tato baru Adam Levine yang merupakan hasil karya seniman tato berbasis di California, Bill Canales tersebut menghabiskan waktu selama 13 jam nonstop.

“13 hours later…,” tulis Adam Levine sebagai keterangan video.

Dari video proses pembuatan tato yang diunggah oleh akun Instagram Full Circle Tattoo, memperlihatkan bagaimana sang seniman tato, Bill Canales mulai menato seluruh kaki kanan pelantun hits She Will Be Loved, Payphone dan Sugar itu dengan mulai melukis tinta tato dari bagian pergelangan kaki lalu baru naik ke bagian betis hingga paha.

Adam sendiri memang dikenal sebagai penggila tato, tubuhnya sudah dilukis oleh berbagai macam tato. Termasuk salah satunya, tato besar di bagian kaki kiri pada Maret lalu yang menghabiskan waktu pembuatan hingga tiga hari lamanya.

Dalam salah satu wawancara bersama majalah People pada 2013, Adam menyebutkan tato bagi dirinya merupakan peta perjalanan narasi hidupnya dari tahun ke tahun. “Tato-tato ini selalu mengingatkan saya tentang perjalanan hidup yang panjang, aneh, dan menakjubkkan ini,” kata Adam.

(mrt)